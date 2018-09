Deputatul USR Dan Rădulescu, reacție la poluarea cu hidrogen sulfurat din Băicoi

Deputatul USR, Dan Rădulescu, trage un semnal de alarmă privind o situație extrem de gravă la Băicoi, unde limita de hidrogen sulfurat a fost depășită în patru zile de 59 de ori (detalii AICI)!

Mesajul postat de deputatul USR pe Facebook

”In baza masuratorilor efectuate in perioada 12 – 16 septembrie 2018, in zona cartierului Tintea (str. Independentei, nr. 366) de catre Agentia de Protectia Mediului Prahova cu Sistemul mobil nr.1 (ST1) (ocazie cu care dorim sa multumim pentru punerea la dispozitie a laboratorului mobil), s-au inregistrat 59 de DEPASIRI in 4 zile ale limitelor maxime admisibile pentru HIDROGEN SULFURAT.

Cel mai grav este faptul ca masuratorile inregistrate depasesc de peste 10 ori valorile maxime admisibile, lucru ce poate conduce la afectatea severa a sanatatii populatiei din zona!!!”

Andra Vlad







