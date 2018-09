Deputatul USR, Dan Rădulescu, va suporta costul abonamentului mamei care își cară în brațe fiul de 17 ani paralizat

Deputatul USR de Prahova, Dan Rădulescu, a reacționat în urma articolelor publicate de observatorulph.ro despre o mamă nevoită să-și care în brațe fiul paralizat de 17 ani pentru a-l duce la școală.

El a anunțat pe Facebook că a început demersurile pentru modificarea legii 448/2006, astfel încât persoanele cu handicap și însoțitorii lor să beneficieze de transport gratuit nu numai în mediul urban, ci și interjudețean, iar mijloacele de transport să fie prevăzute cu rampe de acces. În plus, deputatul va suporta personal cheltuielile aferente abonamentului mamei.

Mesajul postat de deputatul USR pe Facebook:

Parcurgerea zilnică a presei locale ar trebui să fie o preocupare constantă a fiecărui politician care vrea să se implice, cu adevărat, în problemele comunității care l-a desemnat ca reprezentant.

Nu de puține ori, interpelările pe care le-am adresat autorităților au avut ca punct de pornire articolele publicate în Observatorul Prahovean sau Actualitatea Prahoveană, spre exemplu.

Câțiva ani buni, am făcut naveta pe ruta Ploiești – Câmpina. Respectul pentru călător, din partea transportatorilor, era minim – mizerie, scaunele erau de-a dreptul lipicioase, vara lipsea aerul condiționat, nu de puține ori limita maximă admisă de pasageri era depășită, iar poveștile șoferilor despre întâmplările cu mașinile pe traseu erau demne de un roman de aventuri. Desigur, plângerile călătorilor erau abil mușamalizate de către autorități. Tot ce conta pentru patroni era ”planul” – încasările zilnice.

Astăzi, pe Observatorul Prahovean a apărut un articol ce descria situația unei mame, care este obligată, zilnic, să își poarte în brațe fiul imobilizat, deoarece autobuzul firmei de transport nu este prevăzut cu rampă de acces pentru persoanele cu handicap.

Am luat legătura cu Nica Marius, i-am cerut numărul de telefon al doamnei și am sunat-o pentru mai multe detalii. Astfel, am aflat că, în urma articolului, Primăria Brazi – una dintre cele mai bogate din țară – a decis, deja, să acorde un sprijin financiar pentru abonamentul elevului.

Pe de altă parte, am început demersurile pentru modificarea legii 448/2006, astfel încât persoanele cu handicap și însoțitorii lor să beneficieze de transport gratuit nu numai în mediul urban, ci și interjudețean, iar mijloacele de transport să fie prevăzute cu rampe de acces.

Până la finalizarea parcursului legislativ, voi suporta personal cheltuielile aferente abonamentului mamei”.

