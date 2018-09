Dragnea invocă protocolul cu SRI pentru a scăpa de condamnări

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut Inspecției Judiciare să verifice toate cele trei dosare în care a fost sau este urmărit penal, afirmând că în fiecare dintre ele procurorii s-au folosit de protocolul încheiat cu SRI în anul 2009.

Centrul de Investigații Media (CIM) a obținut reclamația depusă de președintele PSD la Inspecția Judiciară (IJ). Dragnea a depus sesizarea prin avocatul său, Flavia Teodosiu, în 23 august.

În sesizarea sa către IJ, Dragnea afirmă că procurorii s-au folosit de protocolul încheiat între Ministerul Public și SRI în 4 februarie 2009 în toate cele trei dosare în care a fost sau este cercetat penal. În consecință, acesta cere inspecției judiciare să verifice „aspectele” pe care le-a sesizat și să dispună „măsurile legale pentru remedierea aspectelor de nelegalitate sesizate”.

Cap-compas: Revizuirea pe stil nou

In 31 iulie 2018, intr-un interviu la DCnews, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit despre o propunere de modificare prin lege a codului de procedură penală, în sensul regândirii instituției revizuirii, care este una dintre căile extraordinare de atac din dreptul penal românesc.

Ministrul afirma la acel moment că ideea de modificare sferei de aplicare a revizuirii nu-I aparține lui, ci Comisiei Parlamentare Speciale pentru modificarea legilor justiției.

A doua zi, pe 1 august, într-un interviu de această data la Antena3, Toader a reluat anunțul privind modificarea revizuirii, dar de data asta a vorbit despre un OUG pe care ministerul său „îl va pune pe masa Cabinetului” după ce se termină perioada concediilor.

„Voi propune doamnei prim-ministru şi Guvernului adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, care să modifice revizuirea instituţiei de reformare a unei hotărâri definitive, în baza art. 453 din procedura penală. Ce înseamnă? Să-i dea celui care are sentimentul că-i condamnat pe nedrept, pe protocoale, pe interceptări nelegale, să-i dăm posibilitatea să se convingă dacă condamnarea lui este dreaptă sau nedreaptă. Cum? El să solicite revizuirea hotărârii, să avem un filtru de admisibilitate, un judecător să deschidă dosarul, să verifice dacă X, care se crede condamnat pe nedrept, a fost condamnat pe bază de interceptări sau protocoale, să facă o procedură de admisibilitate şi, dacă nu este vorba de protocol, de interceptare nelegală, îi respinge şi rămâne hotărârea cum a fost. Dacă este vorba de protocoale sau interceptări nelegale, să devină admisibilă cererea de revizuire şi să o pună pe circuit pe procedura de reformare”, a spus la Antena3 ministrul Toader.

Ministerul Justiției nu a prezentat, până la momentul transmiterii acestei știri, vreo variantă a textului propus pentru modificarea instituției revizuirii în dreptul penal român. Din declarațiile ministrului este însă evident că folosirea prevederilor protocoalelor încheiate între Ministerul Public și SRI ar urma, într-un fel sau altul, să devină temei de revizuire a sentințelor definitive.

Inspecția Judiciară ar putea deveni, în aceste condiții, instituția chemată să analizeze dacă, într-un anumit dosar penal soluționat de instanțe, procurorii s-au folosit, în faza de urmărire penală, de prevederile protocoalelor cu SRI.

Lupta pentru șefia Inspecției

Inspecția Judiciară sau o instanță de judecată sunt singurele instituții în măsură să constate, printr-un act oficial, că în instrumentarea unui dosar penal au apărut încălcări ale legii.

În ultimii doi ani, sub conducerea cuplului Lucian Netejoru – Gheorghe Stan, IJ s-a remarcat prin constatările defavorabile și sancțiunile drastice dispuse împotriva magistraților considerați ostili puterii. Într-un text asumat de redacția G4Media, IJ sub comanda celor doi este descrisă drept „brațul armat al PSD împotriva magistraților”.

Mandatele celor doi șefi ai IJ au expirat la 1 septembrie, iar ministrul Justiției a propus prelungirea lor prin ordonanță de urgență a Cabinetului Dăncilă. Însă ordonanța nu a venit la timp, iar cei doi șefi ai instituției au rămas fără funcții. În loc să rezolve problema menținerii în funcție a celor doi șefi ai IJ, Tudorel Toader - a relatat ziare.com - a cerut să fie acceptat in corpul notarilor, în virtutea fostei sale calități de judecător la Curtea Constituțională.

Liviu Dragnea - care deja ceruse de mai bine de două săptămâni să analizeze greutatea protocolului Parchet-SRI în instrumentarea dosarelor sale - s-a arătat indignat de intenția lui Toader privind cariera în notariat. Într-o declarație data în 3 septembrie, în prima zi a sesiunii parlamentare, Dragnea nu și-a putut ascunde nemulțumirea că Toader nu a rezolvat, prin OUG, menținerea în funcție a celor doi șefi ai IJ.

„Sigur ca eu as fi foarte bucuros daca - pentru ca am citit si eu in presa zilele trecute - domnul ministru Toader ar fi initiat si dus pana la aprobare ordonanta care ar fi permis actualei conduceri a Inspectiei Judiciare sa-si continue mandatul pana cand intra in vigoare noua lege si, ca multi alti colegi, oameni pe care i-am vazut suparati, si eu sunt sunt suparat, pentru ca tocmai se pot pune sub semnul intrebarii niste anchete importante care sunt in derulare. M-as fi asteptat sa duca la capat aceasta procedura saptamana trecuta. Pentru mine este destul de ciudat si destul de greu de inteles de ce nu a facut-o", a afirmat Liviu Dragnea, la Parlament, conform publicației ziare.com.

Mai mult, Dragnea a cerut o discuție în trei pe această temă, chemându-i public să dea explicații pe premierul Dăncilă și pe ministrul Toader: „Da, eu vreau sa avem o discutie pe tema asta".

