Alocațiile de stat pentru copii, dublate de la 1 ianuarie 2019. Proiect

Doi deputati PNL au depus o propunere legislativa pentru majorarea alocatiilor pentru copii in sensul in care de la 1 ianuarie 2019 copiii cu varsta de pana in doi ani vor primi o alocatie lunara de 300 de lei, in timp ce alocatia copiilor cu varsta de 2-18 ani va fi de 150 lei pe luna.

"Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza: a) 0,6 ISR pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani (sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap), incepand cu 1 ianuarie 2019; b) 0,3 ISR pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3), incepand cu 1 ianuarie 2019", potrivit proiectului legislativ de modificare a Legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, depus in Camera Deputatilor de deputatii PNL Robert Sighiartau si Dumitru Mihailescul.

sursa: ziare.com

