Mesajul lui Dragnea în prima zi de școală și replicile memorabile primite de la părinți

Se întâmplă să ai parte de replici tăioase atunci când nu realizezi că e mai bine să taci, decât să încerci să ajungi la inimile oamenilor. O astfel de experiență a trăit Liviu Dragnea, astăzi, în prima zi de școală.

Mesajul liderului PSD:

"Debutul unui nou an şcolar este un prilej de bucurie, de emoţie şi de speranţă pentru elevi, părinţi şi profesori, deopotrivă. Cunoştinţele acumulate în timpul şcolii contribuie esenţial la dezvoltarea armonioasă a tinerei generaţii. Şcoala formează adulţii de mâine, cei care vor construi viitorul României.

Tuturor elevilor le doresc un an şcolar excelent, în care să descopere şi să înveţe lucruri noi, cu mult entuziasm, iar părinţilor le doresc să se bucure de rezultatele copiilor lor şi îi îndemn să-i susţină în îndeplinirea aspiraţiilor. Educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor - cei care au importanta misiune de a educa şi forma generaţiile următoare - le doresc inspiraţie şi putere de muncă. Mult succes în noul an şcolar!"

Și comentariile părinților:

„Construiți și dumneavoastră viitorul României? Întreb pentru o țară întreagă. Dacă răspunsul este "da", dați-vă demisia și trimiteți-i pe mulți dintre miniștrii Guvernului înapoi la școală. Poate așa nu o să ne mai facă de rușine peste tot. Mulțumim!”

„2.400 de școli cu WC în curte...manuale greșite...”, „Un ghiozdan costă 100 de lei. Alocația este de 80 de lei. Cum facem?”, „Adulții din guvern și parlament nu sunt școliți”, „Ce exemplu să ia copiii de la clasa politică?”

” Nu ne trebuie școală ca să ajungem în guvern, școală ne trebuie doar dacă vrem la spălat de vase în alte țări!”

”Cate scoli si gradinite ati facut?? In program va rupeti in figuri cu zeci de scoli si gradinite. Sunteti escroci in frunte cu tine borfasule..”

”Să-ți fie rușine ...tu vorbești de școală ? Tu care ai adus în fruntea țării numai analfabeți și oameni nepregătiți ,ce exemplu să ia copiii de la voi ? De ce nu ai avut curaj să mergi la deschiderea unei școlii , sau ție frică de huiduieli ?”

”Ați dus-o pe Veorica la școală, boss???”

”Domnule Dragnea , cu ocazia debutului unui nou an școlar ( cum precizați mai sus ) nu credeți ca cei 84 RON alocație unui copil este o cifra in bătaie de joc ? Va mirați ? Da e o suma mică , cred ca mai mult plătiți d-voastră pe un vin bun la cina , un pahar căci de-o sticla trebuiesc 4 alocații .Stiti cât costa un ghiozdan , o încălțăminte sau orice altceva ?Stiti ca plătim prețuri precum in UE in timp ce salariile sunt cum nici nu va Imaginați ? Pana când va mai fi discrepanta asta in rândul romanilor ? Chiar suntem un popor blestemat ? Cât mai continuați bătaia de joc ?? Stiu ca nu răspundeți dar măcar sper sa citiți ...”

”V-am vazut cu fetița (n.r.-logodnica) la serbare. Ea a intrat in a XII a, nu?”

Și exemplele pot continua, din sutele de comentarii la postarea lui Liviu Dragnea. Oamenii nu se așteaptă ca liderul PSD să le răspundă, dar speră ca măcar să le citească.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor