Fotografia care îl dinamitează public pe Dragnea. Liderul PSD se luptă cu ”statul paralel”... din interior.

Victor Ponta îi dă lovitura de grație lui Liviu Dragnea, publicând o fotografie care îi demolează tot discursul despre ”statul paralel”.

Într-o postare pe pagina personală de facebook, alături de una dintre cele mai discutate și așteptate imagini, Ponta a scris:

”Da , stimati romani - Liviu Dragnea lupta de mult cu Maior, cu Kovesi , cu Statul Paralel , cu Soros - bla bla/ din interior lupta cu ei ! Minciuni ridicole pentru cei care inca mai vor sa se lase prostiti!

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ah - da / si Liviu Dragnea este cel mai bun exemplu de familie traditionala - nu e asa?

Adevarul este ca Liviu Dragnea lupta doar ca sa isi ascunda banii de la Teldrum si Farmavet , sa scape de raspundere penala si sa isi promoveze propriul interes !!!

Romania, resursele sale naturale, Parlamentul, Guvernul sau PSD sunt simple instrumente pentru propasirea lui Dragnea si a familiei sale!

Sper sa il intrebe Razvan Dumitrescu in direct in emisiune / daca nu are timp ii rog pe curajosii din CEX ul PSD si pe cei care isi rup camasa de pe ei la televizor pt “Dl Presedinte Dragnea” sa il intrebe cat de tare lupta el cu George Maior si cu Kovesi in anii trecuti!

Trebuie sa terminam definitiv cu aceasta minciuna si ipocrizie care isi bate joc de bunul nostru simt dar si de viitorul nostru! Eu am aceasta datorie!”

Prezent într-o emisiune la Antena 3, Liviu Dragnea declarase: ”El (n.r George Maior) crede că e și acum șeful SRI. Face jocuri, discuții, cu oamenii din PSD, din toate sferele. Așa mi-a zis cineva. A fost în perioada asta în România și au fost ceva tulburări la partid. Doar marcam o coincidență.”

Toată campania lui Liviu Dragnea se bazează pe demonizarea unor instituții ale statului, pe care le asociază într-un stat paralel. Nu spune nimeni că aceste instituții sunt perfecte, că nu au destule păcate, însă asta nu-l absolvă pe Dragnea de propriile păcate. În plus, dacă ”statul paralel” este atât de hidos, ce căuta Dragnea fix în mijlocul lui?

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor