VIDEO: Dăncilă a vorbit din nou și s-a mai căscat un crater: ”A ABROGA pe cineva despre o vină”

E prea mult! Este mult prea mult să mai continuăm cu un asemenea premier. Viorica Dăncilă jignește demnitatea unei națiuni prin simpla prezență.

Toți greșim. Se poate întâmpla oricui. O dată din grabă, o dată din neatenție, o dată pentru că avem emoții, o dată pentru că puțini cunosc perfect limba maternă. Învățăm câte ceva zi de zi și sperăm să ajungem cât mai aproape de perfecțiune. Dar toate acestea sunt valabile pentru un om normal, educat, cu minim de bun simț.

Viorica Dăncilă nu are multe. Inițial am fost uimiți, apoi am râs, apoi ne-am enervat. Unora le-a fost milă. Ei nu îi este milă de noi, pentru că nu înțelege la ce umilință ne supune.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

A devenit ținta perfectă pentru reporterii de teren care mănâncă o pâine bună de pe urma ei. Știu, nu-i frumos, dar nu este vina lor. Nu-i interesează ce are de spus, pentru că este previzibil orice discurs gol de conținut.

Îi interesează să audă ce perlă lingvistică îi mai iese din gură premierului. Iar Viorica nu-i dezamăgește. Abia întoarsă din Spania, Viorica Vasilica a glăsuit: ”a ABROGA pe cineva despre o vină”

Să o luăm ”băbește”... Conform DEX, a abroga = a declara lipsit de valabilitate Si: a anula, a desființa.

A vrut să spună a absolvi, care tot conform DEX, are următoarele sensuri: absolvi vt [At: DA / Pzi: (1) -vesc, (2) absolv / E: lat absolvere] 1 A termina (un an școlar), un ciclu (sau o formă de învățământ). 2 A ierta de păcate. 3 A scuti pe cineva de o pedeapsă.

Și nu folosești despre, ci de.

E greu. Este foarte greu să nu ai proprietatea termenilor, să nu ai măcar decența de a nu folosi cuvinte ale căror sensuri nu-ți sunt clare, doar pentru că vrei să pari altfel decât ceea ce ești. Este evident cine este Viorica, cât poate. Să nu credeți că nu știe. Citește și ea materialele din presă și măcar realizează că o comite la fiecare apariție publică.

Dacă Viorica nu era premier, nu interesa pe nimeni. Era fix problema ei și nimeni nu plângea la mormânt străin, Dar Viorica este primul ministru al României, omul care teoretic ne reprezintă și decide pentru viitorul nostru. Este sub demnitatea oricărei națiuni să accepte așa ceva.

PS: Cum se simt psd-iștii care vorbesc corect? Mai puteți, mai duceți, aveți demnitate?

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor