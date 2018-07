În România, inundațiile sunt de fapt irigații și erau în programul de guvernare al PSD

Noi momente de delir oferite de premierul Viorica Dăncilă, prezentă la Antena3, pentru a enumera mărețele realizări ale primelor luni de... guvernare.

Mihai Gâdea a întrebat-o pe Viorica Dăncilă dacă a discutat cu ministrul Agriculturii despre inundațiile care au afectat recoltele. Premierul a spus într-o frază că a discutat la Bruxelles pentru eventuale ajutoare, după care a început să vorbească despre programul PSD pentru irigații, lăudându-se minute în șir cu investițiile și pompele de irigații.

Totul a culminat cu declarația ”Acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită până la stația de pompare”, în timp ce Gâdea privea grafica video de pe care Viorica Dăncilă citea, sau măcar încerca să citească.

Mihai Gâdea: Ați vorbit cumva cu domnul ministru, toată vremea foarte proastă de vara asta, ploi, inundații, se anunță un an agricol profund afectat?

Viorica Dăncilă. Am vorbit cu domnul ministru al Agriculturii. Sunt culturi afectate, am vorbit la Bruxelles să vedem cum putem să obținem fonduri pentru a putea să-i ajutăm pe fermierii care au culturile afectate. Pentru că vedem aici (pe grafică – n.red.) programul de irigații, e un program foarte important pentru România, așa cum știți în programul de guvernare ne-am propus ca până în 2020 să avem 2 milioane hectare irigate. După cum se poate observa, într-un an și jumătate avem 1,2 milioane hectare irigate, avem 47 de obiective de investiții noi aprobate, avem 25.300 contracte de irigații. Acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită până la stația de pompare. Avem 470 de stații de pompare pentru combaterea inundațiilor”.

România continuă să fie guvernată de cel mai habarnist premier din toată istoria, o individă care nu este capabilă să vorbească liber, nu poate nici să reproducă ceea ce colegii îi scriu sau îi șoptesc, un om care nu înțelege întrebările jurnaliștilor, dar răspunde la ceea ce crede că a fost întrebată, dând astfel naștere la momente halucinante, chiar și pentru oameni cu pregătire medie.

Inundații, irigații... ce mai contează, tot apă e și e ”moca”.

sursa declarații a3