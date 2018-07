Tudorel Toader: „Am propus ca pragul pentru infracţiunea de abuz în serviciu să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie”

Lovitură de teatru în cazul pragului pentru abuzul în serviciu. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, vine cu o propunere care nu este deloc pe placul partidului de guvernământ.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat duminică seară la România TV că propunerea ministerului este să existe un prag pentru infracţiunea de abuz în serviciu a cărui valoare să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie.

"Am opinat şi asta este propunerea noastră ca pragul să fie echivalentul unui salariu minim brut pe economie, dar nu un salariu net ci unul brut. Noi am transmis deja aceasta această propune. Dacă valoarea pagubei e mai mare de salariul minim, sigur se pune probelma răspunderii penale, dar judecătorul are instrumente de a individualiza pedeapsa", a declarat Tudorel Toader, la România TV.

Salariul minim brut pe economie este 1.900 de lei.

Preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor justiţiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, duminică, la A3, că Ministerul Justiţiei a propus un "prag minimal pentru abuzul în serviciu", el susţinând că "dacă există prejudiciu, nu înseamnă că trebuie să existe dosar penal".