Liviu Dragnea, primele declarații după condamnare: ”Vom fi mult mai fermi și mai radicali”

”Avocatul meu și alți oameni au spus că nu poate fi decât achitare. Ieri am asistat la o execuție în masă, au fost condamnați 9 oameni ca să fiu eu condamnat.

Am avut discuţie în CEx cu cele două mandate, de preşedinte PSD şi preşedinte al Camerei Deputaţilor pe masă, în mod simbolic. Fiecare coleg şi-a exprimat liber părerea şi susţinerea şi mi-au cerut în unanimitate să nu am o abordare personală a acestei situaţii, pentru că mai importante decât mine sunt câteva lucruri - stabilitatea ţării, stabilitatea guvernării, îndeplinirea fiecărei prevederi din programul de guvernare, care a început să producă efecte pozitive şi va produce în continuare, dar şi stabilitatea partidului, pentru că riscul este uriaş, au spus ei, ca PSD să se destructureze.

De asemenea, au spus că nu putem să ezităm în a duce la capăt lupta pe care am început-o şi anume pe de o parte de normalizare a legilor justiţiei şi a codurilor penale, iar pe de altă parte de destructurare a acestui sistem ocult.

Nu am nicio ezitare. Am spus în faţa Congresului, am spus-o şi în faţa a sute de mii de oameni la miting că am de gând să merg până la capăt, am ştiut că atunci când am organizat mitingul că acea manifestare va mări presiunea pe completul de judecată - pentru că acel miting i-a speriat foarte tare Mi-am dat seama că acel miting va contribui al condamnarea mea.

Am văzut la o televiziune cum judecătorul care a avut opinie separată a fost amenințat în direct.

Obiectivele mele rămân aceleaşi: programul de guvernare să fie pus în practică - şi va fi pus, iar statul paralel, aşa cum îl numim noi, să fie zdorobit - Şi va fi zdrobit.

Îmi cer iertare acum în faţa dvs şi în faţa celor care ne privesc miilor de români care unii stau în puşcărie pe un articol neconstituţional, alţii sunt târâţi în tribunale pe baza aceluiaşi articol sovietic şi alţii sunt târâţi pe la DNA şi mai sunt şi alte mii sau zeci de mii care nici măcar nu ştiu că au dosar.

Îmi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult elaborarea Codului Penal. Probabil că n-o să mă ierte.

Maniera pe care noi am avut-o, pe care eu am avut-o de a avea o abordare procedural corectă în Parlament s-a dovedit că a fost una greşită, pentru că în Parlament nu se poate vorbi de adoptarea în procedură normală, dezbateri, adoptare şi promulgare. Orice lege, toate sunt atacate, toate sunt retrimise, doar-doar până atunci reușesc să dea Guvernul jos.

Decizia mea este foarte fermă. Rămân la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capăt - şi le voi duce. Rămân şi în conducerea majorităţii parlamentare împreună cu domnul preşedinte Călin Popescu Tăriceanu.

Nu va trece moţiunea de cenzură, în schimb şi eu şi colegii mei am decis astăzi să fim mult mai fermi şi mult mai radicali cu tot ceea ce trebuie să facem.

Nu mă sperie nici Iohannis, nici Hellvig, nici Pahonţu, nici Kovesi, nici Băsescu, nici Ponta, nici Oprea, nici alţii. Obiectivele la care m-am angajat şi pentru care mi-am asumat responsabilitatea rămân aceleaşi şi împreună cu colegii mei le vom duce la capăt.”, a declarat Dragnea.