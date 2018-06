Să te înjure peste 5100 de oameni pe facebook, la o postare - asta înseamnă să fii ministrul Internelor, Carmen Dan

Record de viteză la înjurat în spațiul public. Performanța aparține ministrului de Interne, Carmen Dan, fiind stabilită în urma unei postări halucinante prin conținut, un mesaj de susținere pentru cel care a metamorfozat o secretară de școală generală în senator și apoi ministru.

La cei peste 5100 de comentatori la postarea divei din Videle, nu am găsit nici măcar un mesaj favorabil. Și ceilalți lideri PSD care au transmis astfel de mesaje de susținere pentru Dragnea au fost criticați în mediul online, însă Carmen Dan a avut parte de rafale mai ceva ca în poligonul de antrenament al MAI.

Opinia publică era deja iritată de felul în care jandarmii, la ordinul politic al ministrului, interveniseră abuziv, folosind violența în mod complet nejustificat, în seara precedentă. De aici și până la a o sancționa public, a fost doar un pas.

Mesajul ministrului carmen Dan:

”Cumpătarea este o dovadă de înțelepciune și, atât timp cât lupta nu s-a dus până la capăt, consider că este mai bine să taci inteligent, decât să jubilezi gratuit...

Nu este pentru prima dată când eu și colegii mei de partid trebuie să ne arătăm unitatea și tăria de caracter în fața unor momente grele. Am fost și voi fi alături de președintele partidului, Liviu Dragnea, şi sunt convinsă că, până la final, își va demonstra nevinovăția. Nu este o decizie definitivă! Este evident că această sentință este una politizată. Este răspunsul vindicativ nu numai la presiunea străzii, ci și la încercarea autorităților legislative și executive de a reforma statul de drept, acela real! De a armoniza legislația respectând Constituția și deciziile CCR, așa cum se întâmplă în orice democrație autentică!

Un moment ca cel de astăzi are o singură consecință: te întărește și, mai mult, te motivează să mergi mai departe. Asta am văzut eu acum la președintele partidului, Liviu Dragnea! Nu-l poate doborî o astfel de soluție, cum nu l-au îngenuncheat toate piedicile și strategiile… Și, în astfel de momente, când nimic nu mai corespunde firescului și logicii de bun simț, mai mult ca oricând, partidul strânge rândurile în jurul omului care arată că are puterea să rămână întotdeauna în picioare, cu demnitate și tărie de caracter!

Partidul Social Democrat va rezista tuturor presiunilor și își va duce până la final mandatul pe care românii i l-au încredințat! Rămânem cu toată convingerea alături de președintele Liviu Dragnea. Decizia de astăzi nu poate anula calitățile sale de om politic, de președinte care a adus partidul la cotele cele mai mari din istoria sa. Se apropie un an important, iar Liviu Dragnea poate face din nou istorie pentru PSD, împreună cu noi toți și având susținerea noastră!”

Deocamdată, după modelul Firea, mulți au crezut că postarea sau comentariile vor fi șterse. Cum până la ora 8.30 nu s-a întâmplat, numărul urătorilor de bine continuă să crească.

https://www.facebook.com/carmendanMAI/