Președintele PNL Prahova, atac la PSD-ALDE: ”Nu am votat proiectul Iordache!”

După ce numele său a apărut pe lista senatorilor care ar fi votat în favoarea modificării statutului judecătorilor şi procurorilor, din proiectul de legi Iordache, Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova a reacționat pe Facebook:

”Nu știu pe cine am deranjat, dar am asistat în această după-amiază la o tentativă mârșavă de compromitere a mea. În ciuda faptului că nu am participat la votul exprimat în Senat pe modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, pe lista nominală de la vot figuram ca și cum aș fi fost prezent și aș fi votat în favoarea propunerilor Comisiei Iordache.

Colegii de la PNL au sesizat cât de gravă era situația, m-au anunțat și am ajuns în câteva minute în sala de ședință a Senatului.

Am cerut explicații de la microfonul central, după ce am arătat că nu am fost prezent la vot, nu am folosit cartela de vot și nu am semnat condica de prezență.

Sper ca actuala putere, PSD-ALDE, să corecteze minciuna, nu îmi închipuiam că asemenea mârșăvii sunt posibile în Senatul României