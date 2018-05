”PLM... plec la muncă” - Postarea ex-ministrului Genunche i-a adus un val de critici

Vă era dor de Pop Liviu Marian, celebrul parlamentar, fost ministru al Educației? Pentru că a considerat că nu a fost suficient de penibil, omul insistă cu o nouă postare.

Nu detaliem de la ce vine PLM, pentru că ”prietenii știu de ce”. Omul a vrut să fie spiritual, însă stând mai slab la capitolul educație, nu a conștientizat cât de rapid va fi taxat.

Pentru omul de rând, să mai scape câte o prostioară nu-i mare lucru. Pentru un parlamentar, mai ales pentru un fost ministru al Educației, o astfel de gafă nu trece neobservată și netaxată.

Reușise oricum cu succes să se afunde în penibilitate pe perioada mandatului ministerial, așa că noua lui postare de pe pagina personală de facebook (Liviu Pop Marian) este doar o confirmare că prostia nu are limite, fiind și destul de greu de tratat.

Cum pagina lui Liviu Pop este publică, iar la postări poate comenta oricine, îi puteți transmite un gând bun și o părere despre minunata sa glumiță.

Iată și câteva dintre comentariile deja postate:

”O postare demna de un fost ministru al educatiei...”

”Penibil si jenant! Acest "personaj",demn de schițele lui Caragiale,zis și "tovarășul genunche" a fost ministrul educației și actualmente este senator...voi vă dați seama?!?!”

”Va rog sa ne reamintiți ce funcție ati avut,chiar si pentru un minut in guvernul României !Nu aveti simtul măsurii ,limita decentei,simtul comicului si mai ales nu ma aștept sa pricepeți ceva din ce V-am scris,dar insistam pana înțelegi cu totii ca nu ne reprezentați prin limbaj suburban,cultura 0 si mitocănie.”

”Stimabile domn, sunt anumiti oameni care in anumite situatii isi permit texte de genul acestuia. Dumneavoastra ati fost in fruntea unei institutii (distruse de la '90 incoace) care are un rol total diferit de umorul pe care ni-l aratati aici. Vreti respect, voturi, vorbe frumoase, aprecieri in conditiile astea? Dupa ce ca nu ati facut absolut nimic bun pentru cei care se trezesc de dimineata si cara inutil manuale si caiete in spate, veniti cu un umor golanesc aici... noi ceilalti ne permitem. Dumneavoastra nu!

Noi ne permitem din cauza ca doar asta ne-a mai ramas: umorul, sarcasmul... restul e la voi!”

”Tu si munca, chiar ca plm. Bine...tu in general, plm!”