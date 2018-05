Răspunsul penibil primit de deputatul USR Dan Rădulescu de la ministrul Mediului pe tema poluării din Ploiești

Cel mai implicat parlamentar prahovean în campania anti-poluare din Ploiești și zonele limitrofe, Dan Rădulescu, o critică dur pe Grațiela Gavrilescu, Ministrul Mediului.

Postarea deputatului USR de Prahova, Dan Rădulescu:

”De mai bine de un an, port cu autoritățile locale – Primărie, Prefectură, Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică Prahova, Casa de Sănătate, Agenția Națională pentru Protecția Mediului – și cu Ministerul Mediului o îndelungată corespondență. O bună parte am și postat-o. Răspunsurile sunt redactate, cel mai des, într-un limbaj de lemn, ermetic, parcă anume pentru a induce un sentiment de descurajare. Citite, recitite, trimise unor specialiști, mototolite și îndreptate, sunt descifrate într-o cheie ușor de înțeles pentru omul de rând și, după aceea, urmează răspunsurile noastre și tot așa, într-un joc tragic al corespondenței, ce are ca miză, pe de o parte, pentru noi, dreptul constituțional la un mediu sănătos, dreptul nostru la viață, până la urmă, iar pentru ceilalți, instituții și poluatori, abilitatea de a nu aplica legea, de a se face că muncesc, ori de a o ocoli doar pentru a obține profit.

În decursul ultimei serii de interpelări, am aflat, spre exemplu, că autorizația de funcționare a fabricii Unilever a expirat în octombrie 2017. După amenda cuvenită, a urmat aplicarea sancțiunii de suspendare a activității. Unitatea a continuat să funcționeze „bine-mersi”. Am întrebat, iar, dacă au fost sesizate asupra acestui fapt Direcția de Sănătate Publică, ISU Prahova ori Prefectura în legătură cu aceste grave derapaje ce pun în pericol sănătatea publică. Peste două săptămâni, voi primi, iarăși, o replică sculptată cu dalta...

De asemenea, referitor la incendiul din zona rafinăriei Astra, am întrebat dacă au fost făcute verificări asupra apartenenței rezervoarelor de combustibil, dacă au fost securizate și câte astfel de rezervoare mai sunt pe raza municipiului Ploiești. Iarăși, încă două săptămâni de așteptare...

În ceea ce privește incendiul de la Lukoil (apropo, încă nu au răspuns nici solicitării de anul trecut, de a avea o întrevedere, nici scrisorii deschise din martie...), am cerut să ni se comunice aria de extindere a poluanților și gradul de expunere al populației din zonă. Va urma un alt răstimp, în care locuitorii din cartierele Bereasca și Mihai Bravu se vor chinui să respire noapte de noapte...

Multe dintre companiile ce activează în jurul orașului au fost sancționate discret, pentru că nu îndeplineau din punct de vedere legislativ autorizațiile de mediu (în ultimii patru ani, OMV a primit cinci amenzi, pentru nerespectarea prevederilor din autorizația integrată de mediu și pentru neluarea măsurilor pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă, totalizând suma de 280.000 de lei - 60.000 euro, Lukoil, tot cinci, în materie de protecția mediului, de nerespectarea prevederilor din autorizația integrată de mediu, pentru încălcarea limitei emisiilor de poluanți și neasigurarea măsurilor în ceea ce privește deversarea de substanțe periculoase, suma totală a acestora fiind de 270. 000 mii de lei - 57.939 euro, în timp ce Unilever a primit două amenzi: 55.000 de lei - 11.208 euro, obiectul acestora fiind gestionarea defectuoasă a deșeurilor și neluarea măsurilor necesare în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă și 100 000 de lei - 21.459 euro, pentru funcționarea fără autorizație de mediu).

Am solicitat un calendar al tuturor problemelor și sesizărilor referitoare la depășirea normelor de poluare a aerului și a poluării fonice, acolo unde sunt locuințe și școli, precum și răspunsuri asupra a ceea ce s-a întâmplat în urma reclamațiilor populației – noxe ce dau o senzație puternică de disconfort olfactiv și îngreunare a respirației, spre exemplu...

Însă, cel mai penibil răspuns pe care l-am primit, până acum, a sosit din partea Ministerului Mediului. Pe lângă faptul că am aflat că județului Prahova îi este necesară elaborarea unui plan de menținere a calității aerului – dar nu ni se spune de ce nu s-a realizat până acum, cine îl face, cine trebuia să-l facă, când va fi gata? - aflăm și că stațiile de monitorizare a calității aerului din județ... sunt în curs de evaluare la Centrul de Evaluare a Calității Aerului.

La al patrulea mandat, ministrul ploieștean al Mediului, Grațiela Gavrilescu, manifestă un dezinteres direct proporțional cu certitudinea numirii repetate în funcție. La al o mielea angajament aruncat și uitat, instituțiile și decidenții numiți politic primesc salarii majorate de la un an la altul, direct proporționale cu creșterea incompetenței.

La doi ani de luptă antipoluare, răbdarea mea scade direct proporțional cu înrăutățirea stării de sănătate a ploieștenilor pe care îi reprezint”.