Vicepreședintele PNL Prahova cere congres după gafa TNL cu ”decrețeii”

Vicepreședintele PNL Prahova, doctorul Bogdan Nica, a reacționat în stilu-i caracteristic la gafa de comunicare a organizației de tineret a partidului la adresa ”decrețeilor”. El a postat pe Facebook un mesaj prin care cere un congres al partidului ”ca în vremurile bune”.

Mesajul postat de Bogdan Nica pe Facebook:

”Nu, chiar nu sunt decrețel. Am apărut in 1966 si probabil eram un embrion , deci evident nu eram funny, cand Nea Nicu a dat celebrul decret 770/1966. Dar am prins aceleași vremuri idioate, revoluție, tranziție, mineri, etc. Imi aduc aminte cum strigam in Piața Universității si cum muncitorimea amețită de panglicari securistoizi arunca cu pietre in noi, probabil pentru ca nu eram funny.

Imi aduc aminte cum am stat la coada la secția de votare in mai 1990 si cum in complexul studențesc Hasdeu din Cluj prezenta la vot a fost 90% iar Radu Campeanu a câștigat detașat secția, cu 56%, fiind urmat de Ion Rațiu. Tot in 1990 am facut parte dintre cei care au reînființat Tineretul Național Liberal si Organizația de studenți, viitoarele Cluburi Studențești Liberale.

Am facut aceasta lunga introducere pentru ca sunt extrem de nervos. Si nu pe amărâta de Mara Mares, deputat nevinovat la 24 de ani, pe listele fara cap si fara coada care au dus PNL la 20%. Nu dragii mei, sunt nervos pe lipsa de Leadership din PNL, pe lipsa oricăror criterii obiective de selecție. Fara presiunile unor “ grei” , tinerii liberali ar fi ales pe altcineva, probabil mult mai legitim.

Si , in spirit de gluma, cred ca funcția de președinte al tineretului Național Liberal a devenit pentru Mara Mares un cartof mult prea fierbinte. Asa ca dragi colegi, nu un copil e de vina pentru o campanie cretina pe FB.

Acea domnișoara nu ar fi ajuns in acea poziție daca PNL ar fi avut o selecție corecta si cinstita a funcțiilor. Da, recunosc, nu e funny de loc in ce fundatura de comunicare a ajuns PNL.

Aloo, aia care mai sunteti neanturati, ce ziceți, o punem de un congres? Ca in vremurile bune?”