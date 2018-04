Un consilier PND și-a dat demisia din Consiliul Local, la Ariceștii Rahtivani

Consilierul Gheorghe Orbu (PND) și-a anunțat aseară demisia din Consiliul Local Ariceștii Rahtivani, în semn de protest pentru modul defectuos și pe alocuri netransparent în care administrația locală realizează anumite proiecte, dar și ca urmare a faptului că mai multe proiecte inițiate de formațiunea politică din care face parte nu au fost aprobate.

Cel puțin așa susține fostul consilier local, Gheorghe Orbu, care a explicat, în exclusivitate pentru Observatorulph.ro, motivele pentru care a decis să facă acest gest.

„În ultimul an și jumătate, consilierii locali de la PND au depus mai multe proiecte, însă, pentru că nu am avut majoritate (noi avem cinci consilieri, iar PSD – ALDE – PNL sunt 10) nu am avut șanse să le promovăm. De exemplu, am depus un proiect privind implicarea activă a consilierilor locali și informare în derularea și controlul lucrărilor. Întrucât multe dintre lucrări sunt în întârziere, altele neexcutate sau defectuos realizate, ne-am dorit să avem discuții în Consiliul Local mai detaliate cu privire la temele de proiectare, execuția și recepția lucrărilor, iar aleșii locali, alături de reprezentanții Primăriei, să facă parte din Comisiile de recepție, urmărire lucrări, etc. Ne-am lovit și de faptul că la Ariceștii Rahtivani nu există o administrație cu totul transparentă și atentă cu cheltuirea banului public”, susține Gheorghe Orbu, care miercuri seară și-a dat demisia din Consiliul Local.

Fostul consilier local susține că gestul său vine și ca urmare a faptului că nu a mai vrut sa gireze anumite lucrări ale căror costuri sunt supraevaluate.

„Consilierii PND au solicitat în nenumărate rânduri să ni se prezinte detaliile lucrărilor, sumele alocate pentru aceste lucrări sau termenele de finalizare. Am primit răspunsuri care au fost în bătaie de joc, unele dintre ele fiind chiar rău intenționate. Având în vedere că nu puteam promova proiecte, că nu se dorește o participare activă a consilierilor în actul de administrație și că tandemul PSD – ALDE – PNL sunt bine strânși unii cu alții, am considerat că nu mai pot gira acest lucru și că nu pot să fiu părtaș la lucrurile acestea”, susține fostul consilier local, care susține că o serie de lucrări au fost supraevaluate la Ariceștii Rahtivani.

„În urmă cu mai mulți ani, în 2013 – 2014, a fost renovat un WC la Căminul Cultural de la Nedelea. Acum s-a propus desființarea acestuia și construirea altuia nou, iar lucrările sunt evaluate la 750 – 780 de euro/mp. În comună s-au amenajat parcări în fata anumitor instituții, un lucru foarte bun, dar consilierii locali nu au fost informați în legătură cu detaliile acestor lucrări (ca sa nu mai precizez ca aceste spatii amenajate vor fi demontate si refăcute odată cu realizarea rețelei de canalizare propusă a se realiza în următorii ani). S-a făcut studiul de fezabilitate pentru refacerea în totalitate a rețelei de apa pentru jumătate din satul Ariceștii Rahtivani, fără a se ține cont de folosirea părților funcționale și care sunt bune, corect dimensionate (rețeaua de apă existentă a fost făcută în urma cu aproximativ 12 ani). În plus, în comună se fac în număr mare, garduri, fântâni și reabilitari de Cămine Culturale. Sunt bune și aceste lucrări, dar, de exemplu, valoarea la gardurile din plasă bordurate este estimată la 1.100 – 1.500 de lei/ml, în condițiile în care prețurile pe piața liberă sunt mult mai mici”, a susținut fostul consilier local, care susține că nu are de gând să iasă din politică, însă va milita pentru binele comunei din afara Consiliului Local, cu sprijinul foștilor colegi.

„La alegerile din 2016 am fost al doilea clasat și am obținut cu 98 de voturi mai puțin față de actualul primar. Formațiunea PND a obtinut 5 mandate de consilieri tot atâtea cât PSD ( PNL obținând patru, iar ALDE unul). Am fost propus din partea PND pentru funcția de viceprimar și mi-am exprimat aceasta intenție, în schimb tandemul PSD-PNL (fostul USL) nu a vrut să audă de așa ceva (probabil că eram nou în politică și din afara sistemului). Nu am de gând să ies din politică. Îmi doresc, cu sprijinul foștilor colegi, să lupt în continuare pentru binele comunei. Colegii mei, de altfel, vor rămâne în Consiliul Local”, a susținut fostul consilier local PND.