Doi miniștri PSD au anunțat că nu vor face parte din cabinetul Dăncilă

Viorica Dăncilă își va afla astăzi, după ședința conducerii PSD, componența guvernului cu care se va prezenta în fața parlamentarilor pentru validare.

Mai mulți miniștri din fostul cabinet Tudose nu vor mai face parte din noul Executiv, ultimii pe listă fiind cel al Tineretului și Sportului, Marius Dunca, respectiv al Sănătății, Florian Bodog.

"Am discutat cu domnul preşedinte Dragnea şi a zis sa mai rămân două luni, dar am zis că trebuie să am grijă şi de organizaţia de la Braşov. Eu nu alerg nici după funcţi şi nici nu m-am dus după semnături de susţinere. Am discutat în fiecare zi cu preşedintele Dragnea, i-am spus să găsim o persoană care să comunice cu sportivii. Vă anunţ că o să mă retrag, dar o să rămân un partener al sportului şi al organizaţiilor de tineret. Sper că nu i-am dezamăgit pe preşedinţii de federaţii. Toţi mi-au spus să rămân. Am prioritizat federaţiile, dar trebuie să ne gândim să investim în viitor şi în tineret. Am analizat bine cu mai multe persoane şi cu preşedintele Dragnea, trebuie asumată o responsabilitate, nu e uşor, e foarte greu. E un moment zero, trebuie să ne aşezăm toţi la masă", a declarat Dunca, într-o conferință de presă, citat de Antena 1.

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat că a luat decizia să nu-şi depună candidatura pentru un nou mandat chiar înainte ședinței conducerii PSD, care va stabili propunerile de miniștri.