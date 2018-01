Băsescu pe facebook: Cea mai mare parte a modificărilor făcute legilor Justiţiei sunt necesare şi corecte

Este de notorietate cum Traian Băsescu, prin Monica Macovei a realizat actuala configurație a legilor Justiției. Acum, pare să bată briza răcoroasă a schimbării, pentru că și prioritățile personale sunt altele.

"Pentru a nu fi victime ale manipulării, trebuie să citim! Eu am citit! Legile 303, 304 şi 317, toate din 2004, au aproape 14 ani de când sunt în vigoare. Cu minusurile şi plusurile lor, acestea au fost legile prin care justiţia şi-a dobândit independenţa în relaţia cu politicul”, a scris fostul şef de stat pe contul său de Facebook.

"Aplicarea în practică a acestor trei legi pentru un timp îndelungat a arătat articole, şi chiar concepte, care trebuie modificate pentru ca justiţia să poată face acel salt calitativ de care avem nevoie pentru ca România să devină un stat de drept consolidat. Acesta este motivul pentru care unele articole şi concepte trebuie revizuite, ajustate, reformulate. Cu certitudine, trebuie clarificate elemente precum: răspunderea magistraţilor, separarea carierei judecătorilor de cea a procurorilor, egalitatea de tratament în instanţa de judecată a procurorului şi avocatului, protejarea judecătorului de eventuale abuzuri ale procurorilor, creşterea şi consolidarea independenţei inspecţiei judiciare, separarea activităţii profesionale a celor două secţii ale CSM etc”, spune fostul preşedinte.

“Curtea Constituţională care are acum în analiză cele trei legi va retrimite unele articole înapoi la Parlament pentru a fi corectate, având în vedere ambiguităţile, stângăciile şi erorile de formulare ale unor articole (...) Am citit şi am analizat cu creionul în mână modificările la cele trei legi, aşa cum ele au trecut prin Parlament. Cu certitudine, cea mai mare parte a modificărilor făcute sunt necesare şi aparent corecte. CCR ne va da şi verdictul de constituţionalitate până la sfârşitul lunii”, susține Traian Băsescu.