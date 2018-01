Lider PSD, mesaj pentru un ”client” al DNA Ploiești: ”Stai liniștit, urmează grațierea”

Liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, i-ar fi transmis lui Gheorghe Stefan, condamnat la ani grei de pușcărie în urma unui rechizitoriu al DNA Ploiești, "să stea liniștit". Asta deoarece PSD urmează să dea o ordonanță privind grațierea unor pedepse, în urma căreia va ieși din închisoare.

Informația apare în motivarea deciziei Tribunalului Bacau de respingere a arestării preventive a președintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamț, potrivit hotnews, care citează Agerpres. Este vorba de declaratia de martor data in dosar de fiul lui Gheorghe Stefan, Gabriel Stefan, care a relatat o intalnire pe care a avut-o cu Ionel Arsene, la cererea tatalui sau.

"Dupa condamnarea definitiva a tatalui sau (3.10.2016), la cererea acestuia, l-a contactat din nou pe A.I. si i-a transmis un biletel scris de S.G. Intalnirea dintre martor si A.I. a avut loc in biroul acestuia din urma din Consiliul Judetean Neamt, la sfarsitul lunii ianuarie 2017. Dupa ce a citit biletul, A.I. i-a zis ca e ok si tatal sau sa stea linistit, intrucat PSD va da o ordonanta de gratiere in urmatoarele zile", se arata in motivare.



Conform aceleiasi surse, dosarul in care este cercetat Arsene a fost deschis in mai 2017, in urma unui denunt formulat de fostul primar al municipiului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan.



"Din actul de sesizare rezulta ca in vara anului 2013, in restaurantul (...) din Bucuresti, S.G. (in acea perioada primarul municipiului Piatra Neamt si presedinte PDL Neamt) i-a dat lui A.I. (in acea perioada presedinte PSD Neamt si deputat din partea aceleiasi formatiuni politice) suma de 100.000 euro pentru ca acesta din urma sa-si exercite indirect influenta asupra lui H.G. (Horia Georgescu - n.r.), presedinte al Agentiei Nationale de Integritate, cu scopul de a-l declara incompatibil pe T.C. (in acea perioada presedintele Consiliului Judetean Neamt si presedintele UNPR Neamt)", se precizeaza in motivare.



In document se mai mentioneaza ca in acelasi denunt Gheorghe Stefan a sustinut ca i-a dat suma de 15.000 euro lui Ionel Arsene in timp ce se aflau la un hotel din Bucuresti, banii urmand a fi remisi redactorului sef de la acea vreme al ziarului Romania Libera, in scopul publicarii unor articole denigratoare despre presedintele CJ Neamt (functia era ocupata de Culita Tarata - n.r.).



Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut de procurorii DNA pe 18 ianuarie pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. El a fost prezentat pe 19 ianuarie la Tribunalul Bacau cu propunere de arestare preventiva, insa instanta a decis instituirea controlului judiciar pentru 60 de zile.



Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor in cauza) suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala.



Procurorii sustin ca banii remisi de martor intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.



Din referatul prin care procurorii anticoruptie au cerut arestarea preventiva reiese ca Ionel Arsene a intervenit in 2013 pe langa o persoana din conducerea Agentiei Nationale de Integritate (ANI), pentru ca presedintele de la acea vreme al CJ Neamt, Culita Tarata, sa fie declarat incompatibil.

sursa: hotnews.ro