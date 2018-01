Dragnea, obsedat de o telenovelă turcească. ”A suspendat ședința PSD să vadă un episod”

Europarlamentarul PSD, Cătălin Ivan, a dezvăluit într-o postare pe Facebook că liderul partidului, Liviu Dragnea, a făcut o pasiune pentru o telenovelă celebră.

Este vorba de telenovela turcească Suleyman Magnificul, pentru care Dragnea a suspendat chiar o ședință de partid.

Postarea eurparlamentarului Cătălin Ivan:

Recunosc ca nu l-am privit niciodata cu atentie pe Liviu Dragnea. Am considerat ca am multe alte lucruri mai importante de facut decat sa-l analizez, sa incerc sa inteleg ce urmareste, sa-i anticipez planurile. Aceasta indiferenta a tuturor, mai ales a liderilor importanti ai partidului, ne costa acum foarte scump. A stiut sa se faca util, sa isi faca loc discret, cu rabdare, sa exploateze slabiciunile celor din jur ... si am ajuns aici, cu el controland aproape toate institutiile importante ale statului.

Ne-am amuzat cand a suspendat o sedinta la partid ca sa vada Suleiman Magnificul. Vazandu-i insa evolutia, acel moment capata o simbolistica noua. Dupa criza Sheidehh a urmat criza Plumb si Sheidehh, apoi criza Carmen Dan si acum catastrofa Dancila.

Concluzia este ca filmul Suleiman Magnificul ar trebui interzis pentru ca, pe fondul lipsei de cultura, poate crea monstri.