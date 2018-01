UAP cere demiterea unui consilier local al PSD Ploiești

Uniunea Asociatiilor de Proprietari (UAP) Ploiești solicită PSD și Consiliului Local demiterea consilierului Sanda Dragulea.

”Prin prisma functiei publice pe care o are, aceasta persoana, care desfasoara activitate de administrare blocuri de locuinte prin firma al carei actionar este, inregistreaza datorii imense catre doi dintre furnizorii de servicii, iar unul dintre acestia o protejeaza de ani de zile”, se arată în comunicatul de presă al UAP publicat AICI.

Conducerea UAP susține că asociațiile de proprietari respective au acumulat datorii de peste 200.000 de lei numai la operatorul de salubritate.

”Prin urmare, avand in vedere ca activitatile particulare ale consilierului local se intrepatrund cu cele publice si beneficiaza de protectie pe aceasta cale, solicitam Consiliului Local sa puna in discutie problema semnalata pentru a veni in sprijinul proprietarilor afectati de aceste abuzuri. Practic, acest gen de activitate, culmea, protejata de cel afectat de ea, se va intoarce impotriva partidului ca o pata dupa ce vor fi dovedite ca fiind ilegale. Totodata solicitam organelor abilitate sa se autosesizeze in acest caz care aduce prejudicii unor entitati in care se regasesc ca actionari entitati publice, dar si cetatenilor care locuiesc in asociatiile administrate de consilierul local”, se arată în documentul citat.

Contactat de reporterul observatorulph.ro, Sanda Dragulea a respins acuzațiile formulate de UAP: ”Nu comentez în niciun fel pentru că nu are rost să răspund la niște minciuni. Nimic nu este adevărat", a declarat consilierul local PSD.

În declarațiile de avere și interese, Sanda Dragulea figurează ca administrator la două firme care au ca obiect activitatea de consultanță, dar și membru în AGA la două societăți din subordinea Consiliului Local Ploiești, SGU, respectiv Hale și Piețe și membru în comitetul de coordonare al Veolia, de unde a încasat bani frumoși.

Numele consilierului a mai apărut într-un scandal asemănător publicat de observatorulph.ro aici: UN CONSILIER LOCAL, ADMINISTRATOR DE BLOC, A LĂSAT LOCATARII FĂRĂ CĂLDURĂ

FOTO Document Declarația de avere a consilierului local PSD, Sanda Dragulea