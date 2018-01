Klaus Iohannis susține prima declarație de presă, după demisia primului ministru

Preşedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar în persoana lui Paul Stănescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi şi acceptat de şeful statului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. O declaraţie de presă este aşteptată la ora 12.30, la Palatul Cotroceni.

Liderii PSD se reunesc, marţi, la ora 11.00, în şedinţa CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru funcţia de premier, după demisia lui Mihai Tudose.

Dragnea a precizat, luni seara, după demisia anunţată de premierul Mihai Tudose, ca urmare a retragerii sprijinului politic, că a avut „mână proastă” la premieri şi nu va mai face o nouă propunere.

"Se pare că eu am mână foarte proastă şi nu numai acum ci încă cel puţin 10 cazuri. Le-am spus colegilor că nu voi face nicio propunere. La Sorin Grindeanu am făcut eu o propunere, colegii au votat-o. La Mihai Tudose am avut discuţie cu fiecare în parte şi s-a conturat propunerea pe care am făcut-o eu. Mâine voi vota propunerea care iese din dezbatere şi îmi voi asuma votul”, a spus Dragnea luni seara.

