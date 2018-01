Cătălina Bozianu, PMP: ”Prahova merită mai mult!”

Deputatul PMP de Prahova, Cătălina Bozianu, a postat pe Facebook un bilanț al activității parlamentare de anul trecut.

”Dragi prieteni prahoveni,

Ca om trimis în serviciul public prin votul dvs., consider că am datoria ca, la început de an, să fac un bilanț al lui 2017 și să exprim câteva gânduri pentru 2018.

2017 a fost primul an al primului meu mandat de deputat. Mi-am propus ca, mai înainte de orice, să învăț. Să învăț acele lucruri bune, serioase și vitale pentru societate care fac obiectul activității Parlamentului: procedurile și tehnicile de legiferare, întrebările și interpelările prin care miniștrii sunt presați să rezolve problemele oamenilor, sau măcar să le răspundă acestora, declarațiile politice prin care parlamentarul se poate face purtătorul de cuvânt al celor care l-au ales. Am aflat că, în pofida a ceea ce credeam și eu, în rând cu majoritatea cetățenilor, Parlamentul nu înseamnă în primul rând tăiat frunze la câini și chiul pe banii poporului. În primul rând, Parlamentul înseamnă muncă, de care vă asigur că eu, una, nu am fugit și nu voi fugi nici în următorii ani de mandat.

Fiind un om care provine din administrația publică, am încercat să mă țin cât mai departe de conflictele politice naționale și să mă concentrez asupra problemelor cu care se confruntă comunitățile din Prahova. Am instituit, de aceea, un parteneriat special cu primarii din județ (mai ales cu cei din mediul rural), indiferent de culoarea lor politică, prin care m-am angajat să le susțin proiectele în Parlament. Pe acest temei, am depus sute de amendamente la legile Bugetului pe 2017 și pe 2018, majoritatea lor covârșitoare având ca obiect proiecte de investiții din comunele noastre. M-am luptat, de asemenea, pentru ca guvernul să aloce fonduri pentru construcția unui spital de urgență în Sinaia, pentru dezvoltarea infrastructurii de apă-canal în Ploiești și pentru un proiect drag mie – construcția unui nou spital de pediatrie, tot în Ploiești. Din păcate, majoritatea PSD-ALDE a respins toate aceste amendamente.

În declarațiile politice susținute de la tribuna Camerei, am abordat cu prioritate problemele din Educație (majoritatea lor, generate de incompetența ministrului Liviu Pop căruia i-am cerut mereu demisia) și din Sănătate. Am încercat, de asemenea, să fiu mereu o voce a dvs., a oamenilor din Prahova. Dvs. stabiliți dacă m-am ridicat la înălțimea așteptărilor...

În anul 2018, Ploieștiul se va afla în centrul preocupărilor mele și ale colegilor din PMP-Prahova. Orașul nostru este, astăzi, prost administrat: investițiile lipsesc cu desăvârșire, transportul public de află într-o permanentă criză, parcurile și locurile de joacă se degradează pe zi ce trece. A venit vremea ca primarul Dobre să priceapă că Ploieștiul, unul dintre cele mai dezvoltate orașe ale României, merită mai mult decât degradarea de azi.

Dincolo însă de granițele Ploieștiului, există lumea noastră rurală, pentru care putem să facem mai mult. Putem, de pildă, să ajutăm satele și comunele fără resurse bugetare să-și promoveze produsele și tradițiile. Voi promova, de aceea, o propunere legislativă prin care se instituie un fond național care contribuie la finanțarea sărbătorilor locale, a târgurilor și a publicității aferente acestora.

Mă voi implica, în continuare, în domeniile Educației și Sănătății. Am convingerea că obligația noastră principală este să avem grijă de viitorul copiilor noștri și de bătrânețea părinților noștri.

Și în 2018, anul Centenarului Marii Unirii, voi promova proiectul de țară inițiat de președintele Băsescu și asumat de Partidul Mișcarea Populară – Unirea cu Republica Moldova.

Am evitat și voi evita mereu să mă implic în marile scandaluri politicianiste care divizează societatea. Acestea sunt războaie în care nu există alb și negru, care slăbesc statul român și îi învrăjbesc pe români. Cred că un politician bun, cu adevărat util celor pe care-i reprezintă, este acela care face tot ceea depinde de el ca să unească, nu ca să dezbine. Cred și sper că voi fi unul dintre aceștia...

Cu speranța că anul 2018 va fi unul mai bun pentru noi toți,

Cu prietenie și încredere,

CĂTĂLINA BOZIANU,

Deputat PMP”