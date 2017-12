PSD-ALDE a respins amendamentele propuse de PMP

Președintele PMP Prahova, deputatul Cătălina Bozianu, a postat pe Facebook un protest la adresa puterii, care a respins amendamentele formulate la Legea bugetului de stat pe 2018.

Postarea deputatului Bozianu:

”Aseară târziu, mașina de vot și de abuz parlamentar a puterii PSD-ALDE a respins în bloc toate amendamentele pe care le-am formulat, atât eu, cât și colegii mei din PMP, la Legea Bugetului de Stat pe domeniul păstorit de Ministerul Dezvoltării. Amendamentele noastre, care aveau ca obiect atragerea de fonduri pentru investiții în județele pe care le reprezentăm, nici măcar nu au mai fost dezbătute. Prevalându-se de modificările nedemocratice ale Regulamentului, adoptate în mare grabă săptămâna trecută, parlamentarii puterii au votat mecanic bugetul impus de guvern. În mod suspect, au acceptat patru amendamente ale unor liberali, probabil în virtutea vechii tovărășii din USL.

Chiar dacă nu am reușit să clintim mașinăria PSD-ALDE, noi, cei de la PMP, am încercat să ne facem cât mai bine datoria față de oamenii pe care-i reprezentăm. Am formulat amendamente conforme nevoilor de dezvoltare ale țării, le-am fundamentat și le-am susținut din toate puterile. Civilizat, cu argumente și fără circ, așa cum îi doare cu adevărat pe cei la PSD-ALDE, care au ajuns să confunde țara cu propria moșie și Bugetul de Stat, cu propriul cont bancar.

Vă asigur că nu ne dăm bătuți. Lupta noastră pentru România și pentru Prahova continuă!”