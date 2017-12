Lia Olguța Vasilescu s-a lipsit de explicația video a modificărilor Codurilor Penale. Video șters de pe Facebook

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a distribuit pe contul sau de Facebook un filmulet in care se afirma ca, potrivit legilor actuale, orice cetatean poate fi condamnat pe baza camerelor video pentru o crima pe care nu a comis-o daca "politia incompetenta" vrea sa gaseasca "un tap ispasitor".

Lia Olguța Vasilescu a șters marți seară înregistrarea video de pe contul personal. Autorul videoclipului, distribuit initial pe Facebook de Adi Cosman, care este viceprimar in Craiova, afirma ca "daca se modifica legea, iar Directiva Europeana intra in vigoare, atunci tu vei avea dreptul sa ceri expertizarea probei video".

”Justitia poate fi de partea ta! Nu de partea politiei sau a procurorilor incompetenti”, se mai arata in aceste imagini.

Judecatorul Cristi Danilet a contrazis insa afirmatia, pe contul sau de Facebook, afirmand ca ”expertiza audio-video exista de peste 15 ani in legislatia noastra”.

”Pe cuvantul meu de profesionist ca este o minciuna ceea ce vi se spune aici. Expertiza audio-video exista de peste 15 ani in legislatia noastra. Pe baza actualului cod de procedura penala orice imagine sau inregistrare poate fi contestata inca din faza de urmarire penala”, a scris Cristi Danilet, care a postat si extrase din codul de procedura penala in acest sens. Drept comentariu la postare voi da extrase din actualul Cpp in vigoare din 2014 care permite asemenea expertize si HG 368/1998 privind INEC unde se gasesc experti pe acest domeniu.

sursa: hotnews.ro