Iohannis la Ploiești: Statul paralel e o glumă proastă. Dragnea trebuia să demisioneze

Prezent ieri la Ploiești, pentru lansarea proiectului de regenerare urbană a orașului, președintele Iohannis a făcut câteva declarații importante despre actualul context politic. Iată cele mai importante:

“E o gluma destul de proasta asta cu statul paralel si sper sa inteleaga si romanii ca nu exista statul paralel, dar exista cateva persoane care vor sa acapareze toata puterea si se victimizeaza. Statul paralel este un concept care vine din tari cu sisteme nedemocratice. Exista insa intr-adevar diferiti centri care promoveaza concepte politice diferite, avem forte politice la putere si in opozitie. E clar ca exista diferente majore intre acestea, dar nu inseamna ca avem stat paralel. Atata timp cat avem o democratie vie, acest lucru este ok. Cu privire la acel document, dati-mi voie sa spun ca mi se pare o abordare fundamental gresita, iar cu astfel de rezolutii se situeaza singuri la marginea unui comportament democratic", a spus Iohannis cu privire la rezolutia adoptata de PSD, saptamana trecuta la Herculane.

De asemenea, acesta a spus, in legatura cu faptul ca Liviu Dragnea, ca "Este gresit ca in conducerea statului sa ajunga oameni cu probleme penale, ajung acolo si vor sa isi apere pielea proprie, nu pielea romanului, si apar situatii de tip circ, se victimieaza cand de fapt totul este doar de a-si proteja propria persoana”.

“Trebuia sa demisioneze, nici nu trebuia sa ajunga acolo, dar acest tip de circ nu face bine acest tip de circ”, a adaugat Iohannis.

"Va dati seama ce intrebari interesante primesc de la ceilalti sefi de stat si de guvern cu care ma intalnesc. E greu de explicat cum romanii tolereaza o asemenea abordare in fruntea statului si sper ca in scurt timp sa se rezolve. E neplacut sa te intrebe cum e posibil ca numerele doi si trei sa fie implicati in probleme penale?", a incheiat Iohannis, citat de hotnews.ro.