Andreea Cosma, interviu despre procurorul Negulescu. ”A făcut o obsesie”

Andreea Cosma a dezvăluit la România TV cum a debutat relaţia cu celebrul procuror Mircea Negulescu.

"Confirm aceste declaraţii care au apărut în media. Sunt reale. Am avut o relaţie de prietenie. O relaţie platonică cu domnul procuror Negulescu. Nu a existat o relaţie sexuală între mine şi dumnealui. L-am cunoscut pe domnul Negulescu întâmplător undeva la jumătea anului 2013. A venit însoţit de un client de al meu de la notariat în biroul meu notarial. A inceput sa-mi faca o serie de avansuri. A început să-mi faca curte. A încercat să mă cucerească sentimental, dar încercarea a fost nereuşită. Îmi trimitea flori, îmi trimitea prăjituri printr-un prieten foarte apropiat, domnul Dragomir", a mărturisit Andreea Cosma la România TV.

"La repetatele mele refuzuri, pentru ca nu am putut sa cedez avansurilor unui barbat insurat, au incetat avansurile, iar dupa circa 6 luni am primit un telefon in care mi-a spus: sunt procurorul Negulescu de la Parchet, aveti o ora sa va prezentati la camera 33, daca nu ajungeti intr-o ora veti fi arestata. Am ajuns la Parchet si mi s-a spus ca mi se deschide urmarirea penala. Mi s-a spus ca sunt urmarita pentru trafic neautorizat de zbor. Adica a facut misto de mine. Mi-a zis ca o sa ma lase fara casa, fara meserie...copilul va ajunge pe drumuri. 'Tatal tău va trebui să-si dea demisia ca altfel vei fi arestata.' Presiunea a început cu mine. Mi-a deschis mie dosarul penal. In paralel a deschis dosare pe numele fratelui si al tatalui.Intai a avut o atitudine de cuceritor. A vrut sa arate cat de puternic este...ca ma arunca in puscarie. Au durat circa sase luni aceste actiuni. In aceste sase luni. mi-a venit in casa cu mascatii in timp ce locuiam singura cu un copil minor. Mi-a ridicat 26.000 de documente de la biroul notarial. Mi-a incarcat toata arhiva in saci. A inceput sa santajeze angajatele de la notar ca le arunca in puscarie daca nu fac denunţuri impotriva mea. Eu nu am mai putut sa lucrez cu secretara mea pentru ca i-a dat control judiciar. Dupa inca doua luni mi-a dat un control judiciar motivand ca el este gelos si nu mai ma lasa sa ma deplasez decat pe ruta Bucuresti- Ploiesti. Dupa ce mi-a dat control judiciar a plecat la mare. Tatal meu si cu fratele meu aveau in parale cate un dosar penal. După ce a plecat dânsul la mare, a început iar să îmi dea mesaje. A inceput reimpacarea", a declarat Andreea Cosma.

Andreea Cosma: "Mi-a spus să fac un denunţ împotriva lui Sebi Ghiţă"

"Prima intalnire a fost la un cimitir din Ploiesti. Eu eram foarte emotionata. L-am anuntat pe fratele meu sa stie de mine. A doua intalnire a fost in parcarea de la Romanesti. A dat doua ture cu masina cu mine. A vrut sa imi arate dragostea fata de mine. Am mai fost la un lac pe ruta Bucuresti - Ploiesti, dupa care a plecat din nou la mare. Imi spune ca si-ar fi dorit sa fiu cu mine la mare. Intr-un final l-am blocat in telefon, iar la un moment dat ma suna unul din avocatii mei. Domnul procuror a venit din concediu si mi-a ridicat controlul judiciar. Domnul insista sa ne vedem. A facut o cerere de abtinere in dosar meu. Dosarul a afost repartizat catre o alta procuroare. Apoi a inceput sa vina la mine la birou. I-am facut cunostinta cu fratele meu. S-a intalnit la mine in birou si cu tatal meu. Incepusa sa vina atat de des... incat ajunsese sa spuna ca o sa fiti socrul meu, cumnatul meu. L-am refuzat diplomat. I-am spus ca nu pot sa intretin nicio relatie atata timp cat e insurat. A inceput sa spuna ca vrea sa divorteze. Fratele meu i-a spus ca nu o sa stau cu el. Am lucrat intr-o echipa cu fratele meu timp de doi ani de zile pentru ca imi era frica, eram santajata. Acest om avea deviatii comportamentale. Tot ce a trecut in dosarul penal au fost inventii. Eu am luat clasare pe dosarul instrumentat de dumnealui pentru ca faptele nu exista. Intre timp a ajuns procuror la DNA. Ajungand la DNA imi spunea sa ma duc sa-l vad. Stateam cate 10 minute. La un moment dat m-a invitat in biroul sau si mi-a cantat la chitara. Era de fata si fratele meu. Nu aveam curaj sa ma duc singura. Am mari constrangeri religioase. Eu sunt catolica. Nu am cum sa intretin relatii intime cu un barbat casatorit. Mi-a spus ca vrea sa crestem impreuna o pisica. Am ales o pisica bengaleza. Dupa ce mi-a facut acest dosar am fost chemata si mi s-a spus ca as putea sa fac un denunt impotriva lui Sebastian Ghita. I-am spus ca nu pot sa faca asa ceva ca nu cunosc nimic despre Sebi Ghita. Mi-a spus ca daca fac un denunt impotriva lui Ghita mi se schimba acuzatiile. Ghita a fost client al biroului notarial si am o parere foarte buna despre el. Avea o obsesie pentru Sebastian Ghita. Voia sa avanseze", a mărturisit Andreea Cosma.

sursa. rtv.net