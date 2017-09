Deputatul PMP de Prahova a cerut demisia ministrului Educației

Cătălina Bozianu, deputat PMP de Prahova, a solicitat azi în plen demisia ministrului Liviu Pop

Declaraţie politică: Să ieșim din ipocrizie. Remanierea de urgență a ministrului haosului, Liviu Pop !

”Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

A devenit un obicei înghesuiala politicienilor în școli, la momentele festive de la începutul anului școlar. Consilieri locali, primari, deputați, miniștri, președinți de partide, cu toții ne-am format reflexul de a ne afișa în fața părinților și a copiilor pe podiumul din curtea școlii, în fiecare an.

Anul acesta, ipocrizia politicienilor față de copii și față de părinții acestora este mai vizibilă decât oricând. Mai ales, față de elevii de școală generală. Cu mai puțin de o lună înaintea începutului de an, mulți dintre primarii și președinții de consilii județene ai PSD au cerut amânarea acestuia, pe motiv că o mare parte din școli sunt nerenovate sau nu îndeplinesc condițiile de funcționare cerute de lege. Cu mai puțin de o săptămâna înaintea începutului de an școlar, ministrul PSD al Învățământului, dl. Liviu Pop, a generat criza manualelor pentru gimnaziu, prin decizia centralizării acestora la minister. Astăzi, deși a început școala, copiii de clasa a V-a nu au manuale și se preconizează că vor învăța după un manual unic. În fapt, o decizie aberantă, al cărui unic efect previzibil va fi haosul din mintea acestor copii.

Stimați colegi, rolul principal al școlii generale este să-i învețe pe copii să învețe. Să le formeze deprinderea de a învăța și de a înțelege corect lumea în care trăiesc. Rolul principal al politicienilor este de a gestiona corect domeniul Învățământului, de care depinde viitorul copiilor noștri. Să le dea copiilor șansa de a învăța să învețe. Din păcate, haosul generat de ministrul Liviu Pop în sistemul de educație, care agravează haosul deja existent, le răpește copiilor această șansă. De aceea, stimați colegi, cred că este momentul să ieșim din ipocrizia operațiunilor de imagine de la începutul anului școlar și să facem ceva concret pentru școala românească: indiferent de culoarea politică a fiecăruia dintre noi, să le cerem premierului Mihai Tudose și liderului PSD, Liviu Dragnea, remanierea urgentă a ministrului haosului, Liviu Pop”.