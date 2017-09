Lia Olguţa Vasilescu - ministrul mahalagismului şi ţăţismului social

Mesajul Gabrielei Cristea pentru Lia Olguța Vasilescu: Consider că aveți lucruri mai importante de făcut decât sa comentați o știre tip tabloid.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a distribuit pe pagina sa de Facebook, un articol de la bugetul.ro în care se menţionează faptul că prezentatoarea TV, Gabriela Cristea, însărcinată în 6 luni, încasa un salariu de 11.000 de euro şi care, nu e ezitat să critice Guvernul că, dorește să plafoneze indemnizațiile de creștere a copilului, la maximum 8.500 lei. Dacă indemnizaţiile nu ar fi fost plafonate, prezentatoarea ar fi beneficiat de o sumă mult mai mare, mentionează digi24.

Comentariul ministrului la postarea articolului este sec şi plin de subînţeles: „fără alte comentarii”, dovedind că Olguţa nu a auzit de principiul contributivităţi, ar dacă a auzit, îl poate ignora pentru că nu-i convine.

Se presupune că un înalt demnitar, al oricărui stat din lumea civilizată, trebuie să aibă o anumită conduită, un nivel al educaţiei care să nu îi permită să se pună în situaţii penibile. Demnitarul este şi el om, are păreri personale, are simpatii şi antipatii. Asta nu înseamnă că le poate exprima public, folosind metode aflate sub demnitatea rangului pe care îl deţine. Cum la cârma României au ajuns specimene care ar putea sprijini poarta la o bârfă mică, la ceas de seară, atitudinea Olguţei Vasilescu nu mai miră pe nimeni. Este doar unul dintre efectele neparticipării la vot...

