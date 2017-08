Roberta Anastase către ministrul Mediului: ”O barză v-a sensibilizat mai mult decât sănătatea ploieștenilor”

”Stimată doamnă deputat Grațiela Gavrilescu,

Sunteți Ministru al Mediului la al treilea mandat și, din ce în ce mai rar observ, ploieșteancă.

Am ales această formă de adresare după ce am constatat că instituția pe care o conduceți este oarbă, surdă și mută când vine vorba de cea mai gravă problemă a Ploieștiului: poluarea.

Încercând să vă sensibilizez, în ultimele dvs două mandate v-am transmis adrese, am făcut interpelări, am luat cuvântul în plenul Parlamentului sau am făcut conferințe de presă. Ați ignorat toate aceste demersuri.

Așa am putut să constat că sunteți total dezinteresată de rezolvarea aceastei probleme de viață și de moarte pentru mulți dintre ploieșteni.

Nu știu dacă țineți audiențe în Ploiești. Eu obișnuiesc să o fac. Nu există astfel de întâlniri cu oamenii pe care îi reprezint în care cel puțin o persoană să nu-mi spună că are în familie un membru care suferă sau a decedat în urma unor boli de plămâni, ale aparatului respirator sau boli ale inimii. Întrebați orice specialist – toate sunt boli pentru care poluarea reprezintă un factor agravant.

Nu exagerez: statistica arată că din ce în ce mai mulți ploieșteni mor de boli asociate poluării. Și din ce în ce mai tineri, din nefericire.

Poluarea există și face victime în Ploiești – iată o realitate pe care nu puteți să o ignorați decât dacă sunteți complet nepăsătoare, doamna ministru! Dacă o să cereți statistici de la instituțiile abilitate, o să constatați că de la începutul anului și până acum sute de ploieșteni au reclamat mirosurile insuportabile sau aerul irespirabil. Sute!

La data de 4 mai a.c., prin intermediul unei conferințe de presă, v-am solicitat în mod expres să întreprindeţi toate măsurile necesare privind iniţierea unei acţiuni de evaluare a calităţii aerului din Ploieşti. Măcar să știm și noi, ploieștenii, ce ne distruge sănătatea. Măcar atât. Deși este obligația dumneavoastră legală, nu ați făcut nimic!

Ați încropit o replică prin care ați încercat să vă ascundeți incompetenţa și indiferența, printr-un limbaj de lemn plin de promisiuni: ”o să luăm laboratoare mobile”, ”o să facem controale”,”o să...”. Aceeași placă pusă din nou și din nou în fiecare mandat.

Nu mai merge așa, doamna ministru: sunteți direct responsabilă pentru faptul că ploieștenii mor din cauza poluării.

În acest interval de timp de când vă tot semnalez cât de acută este această problemă mi-ați arătat în toate felurile posibile că puțin vă pasă, că nu vă interesează nici măcar cât cuibul unei berze. O să încerc să pun problema mai aplicat: aveți familie care locuiește în Ploiești. Măcar pentru ei faceți ceva, doamna ministru, dacă de ploieșteni nu vă pasă.

La data de 7 iunie a.c., v-am transmis o interpelare prin care vă rugam să ne comunicați dacă ați început măcar studiul. Am fost din nou ignorată. La fel ca și ploieștenii care nu mai deschid ferestrele de teamă că vor respira gaz metan, dioxid de sulf, toluen sau alte substanțe la fel de toxice pentru organism.

Faceți ceva măcar în al treisprezecelea ceas și o să aveți în mine o aliată, doamna ministru Grațiela Gavrilescu. Ignorați în continuare situația cumplită în care se află ploieștenii și veți avea în mine un adversar dispus să meargă până la capăt.

Cu respect,

Roberta Anastase”