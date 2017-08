Consilier local arestat pentru pedofilie. Reacția PSD Prahova

Consilierul PSD din Breaza, Cristian Brotoiu, arestat preventiv pentru întreținere de acte sexuale cu un minor, a fost exclus din partid. Conducerea PSD Prahova a solicitat Prefecturii și încetarea mandatului de consilier local.

Comunicatul PSD Prahova:

PSD Prahova anunță că s-au facut toate procedurile statutare de excludere din PSD a lui Brotoiu Cristian Gheorghe, consilier local al orasului Breaza, ales pe listele PSD, retinut ieri sub acuzatia de intretinere de acte sexuale cu un minor, ulterior arestat preventiv.

Aseara, in cadrul sedintei Organizatiei PSD Breaza s-a votat in unanimitate excluderea din PSD a lui Brotoiu Cristian Gheorghe, decizie de care a luat act si conducerea judeteana PSD Prahova. Documentele de excludere ale consilierului local au fost depuse la Institutia Prefectului Prahova, urmand a se emite ordin de incetare a mandatului de consilier local al acestuia.

Organizatia Judeteana Prahova sustine actul de justitie, in toate formele sale si nu poate sa nu ia masuri de sanctionare, ori de cate ori, un membru sau un ales incalca legea.

In afara infractiunii in sine, ceea ce s-a intamplat la Breaza a adus un serios prejudiciu de imagine Organizatiei Judetene PSD Prahova si partidului in general.