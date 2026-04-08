Adrian Axinia (AUR-ECR): “Digitalizăm certificatele de înmatriculare, simplificăm regulile europene și armonizăm datele din registrele naționale ale statelor UE”

Comisia pentru transport și turism (TRAN) a dat undă verde, miercuri, 8 aprilie, noilor reguli europene privind digitalizarea documentelor de înmatriculare a vehiculelor și armonizarea datelor în registrele naționale, un dosar negociat din partea Grupului ECR de eurodeputatul AUR, Adrian Axinia.

“Noul text legislativ simplifică tranziția de la documentele pe hârtie la cele digitale. Am negociat un proces accelerat de modernizare, fără să facem compromisuri în ceea ce privește flexibilitatea. În numele Grupului ECR, m-am asigurat că cetățenii vor putea în continuare solicita certificatele clasice pe hârtie. Mai ales dacă este vorba despre persoane în vârstă, cu dizabilități sau cu venituri reduse. Toate documentele fizice vor avea coduri QR, astfel încât autenticitatea acestora să poată fi ușor și rapid verificată de oriunde.”

Eurodeputații au votat modificari importante și în ceea ce privește datele din registrele naționale, iar Adrian Axinia insistă pe regulile simplificate care să reducă povara birocratică.

“Registrele naționale vor include date clare privind funcțiile vehiculelor automatizate, schimbările de proprietate, dar și cele privind deținătorul certificatului de înmatriculare, inclusiv în cazul vehiculelor a căror înmatriculare este suspendata sau anulată, sau care sunt radiate temporar.

Cetățenii vor avea acces gratuit la propriile date de înmatriculare a vehiculelor. Și foarte important, noile reguli intensifică cooperarea dintre statele membre pentru combaterea fraudei, inclusiv manipularea odometrului și a comerțului cu vehicule furate sau documentate necorespunzător. Să lăsăm în urmă deceniile în care oamenii au fost înșelați, cumpǎrând mașini vechi care se stricau imediat după semnarea contractului sau care erau furate din alte state.

Am luptat pentru armonizare și o mai mare claritate juridică, dar și pentru respectarea subsidiarității prin menținerea anumitor decizii la nivelul statelor membre, cum ar fi recunoașterea certificatelor de inmatriculare ale unor vehiculele care nu au omologare UE.”

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.