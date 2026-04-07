Mircea Roșca neagă implicarea în scandalul fotografiilor din campania prezidențială: „Sunt aberații”

Scandalul din campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2025, când Elena Lasconi a publicat fotografii în care ar fi fost surprinsă o întâlnire secretă între Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, s-a reaprins după ce procurorii au început audieri în dosarul penal deschis în acest caz.

Printre cei vizați de procurori, potrivit lui Victor Ponta, s-ar afla și deputatul Mircea Roșca, președintele PNL Prahova. Fostul candidat la prezidențiale susținea că acele fotografii i-ar fi fost furnizate de firma de promovare a lui Crin Antonescu, al cărui șef de campanie a fost Roșca.

Contactat de Observatorul Prahovean, deputatul liberal prahovean a negat, într-un scurt interviu, orice implicare în acest scandal.

„Nu există așa ceva”

Întrebat cum comentează acuzațiile privind implicarea sa în difuzarea fotografiilor, Mircea Roșca a respins categoric afirmațiile.

„Mi se par niște aberații. De fapt, nu există niște zvonuri, ci doar o afirmație a lui Victor Ponta, care vine din lipsă de maturitate și dintr-un caracter urât pe care și-l tot etalează în ultimii ani”, a declarat acesta.

La întrebarea dacă a fost audiat la DIICOT în această speță, deputatul a răspuns:

„Nu există așa ceva și nu cred că s-ar putea întâmpla, în primul rând pentru că nu am avut vreun amestec și, în al doilea rând, pentru că cine mă cunoaște știe că mi-aș fi asumat public o asemenea informație dacă era reală.”

Dosar penal deschis după publicarea fotografiilor

Reamintim că scandalul a izbucnit public pe 1 mai 2025, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Elena Lasconi a publicat pe Facebook patru fotografii despre care a susținut că surprind o întâlnire secretă din decembrie 2024 între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au depus, la acel moment, plângeri, actualul președinte calificând imaginile drept „un fals grosolan”.

Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal în acest caz, iar Elena Lasconi a recunoscut recent că a fost audiată.

„O să dau declarații după ce își termină ancheta. Eu nu vreau să facem anchete nici la televizor, nici în presă. Am spus că sunt la dispoziția organelor de cercetare și că dau acces la tot ce vor, ca să facă lumină în treaba asta”, a declarat Lasconi pentru cotidianul.ro.