„Ne mai trebuie o mică clădire de 5 milioane de euro”. Scene ireale la dezbaterea bugetului Înaltei Curți

Scene tensionate în ședința comisiilor reunite de buget-finanțe ale Camerei Deputaților și Senatului. Reprezentanta Înaltei Curți de Casație și Justiție a solicitat parlamentarilor un buget mai mare decât anul trecut, fără să prezinte argumente solide și informații concrete.

Printre solicitări s-a numărat alocarea sumei de 5 milioane de euro pentru cumpărarea unui alt sediu, pe motiv că actualul spațiu este insuficient.

Potrivit relatării Epoch Times Romania, reprezentanta ÎCCJ a declarat că instituției îi mai trebuie „o mică clădire”, replică ce a stârnit reacții dure din partea parlamentarilor.

Parlamentar: O „mică clădire” de 5 milioane?! Cum adică? Ce suprafață are?

Reprezentantă Înalta Curte: Nu pot să vă dau detalii.

Un alt schimb tensionat de replici a fost provocat de majorarea bugetului pentru organizarea de examene și concursuri, de la 600.000 de lei anul trecut la 2 milioane de lei anul acesta.

Parlamentar: Anul trecut ați avut 600.000 pentru examene, acum ați bugetat 2 milioane!

Reprezentantă Înalta Curte: Da, și?!

Parlamentar: Cum adică „da, și”?! Dar dumneavoastră unde ați venit, la piață, astăzi? Poate nu știți unde sunteți, sunteți în Comisia de Buget-Finanțe. Nu puteți să răspundeți așa, sunt banii țării!

În final, parlamentarii au votat bugetul instituției, în ciuda criticilor formulate în timpul ședinței

