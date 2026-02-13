Virgiliu Nanu, scrisoare deschisă către Bolojan: „Nu puteți guverna ignorând administrațiile locale”

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a transmis o scrisoare deschisă după participarea la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, în contextul dezbaterilor privind legea bugetului de stat pentru 2026.

Acesta a subliniat că nemulțumirea în rândul administrațiilor județene este „reală și generalizată”, iar bugetul reprezintă „momentul adevărului”, dincolo de declarații și strategii anunțate public.

Probleme concrete pentru Prahova

Virgiliu Nanu a arătat că pentru Prahova cifrele sunt decisive, amintind de criza apei din luna decembrie, care a afectat zeci de mii de persoane. Potrivit acestuia, Hidro Prahova a suportat costuri suplimentare importante pentru alimentarea alternativă și intervențiile tehnice, cheltuieli care au redus capacitatea de investiție a județului.

În plus, președintele CJ a menționat problemele legate de surpările de drumuri și degradările provocate de fenomene naturale, arătând că intervențiile de urgență nu pot fi susținute din „resturi bugetare”, iar lipsa alocărilor corecte riscă să ducă la blocaje în infrastructură.

Proiecte întârziate și servicii sub presiune

Nanu a atras atenția și asupra proiectelor blocate sau întârziate administrativ, precizând că fără un buget predictibil dezvoltarea rămâne „un exercițiu teoretic”.

Printre domeniile afectate se numără și Serviciul Salvamont, esențial pentru zona montană a Prahovei, unde numărul intervențiilor este în creștere, dar finanțarea rămâne limitată.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova gestionează mii de beneficiari, iar eventualele reduceri sau întârzieri ale fondurilor ar afecta direct copii, persoane cu dizabilități și vârstnici.

„Responsabilitățile trebuie corelate cu resursele”

În scrisoarea sa, președintele CJ Prahova a criticat discuțiile publice despre tăieri și reforme făcute în grabă, subliniind că înainte de orice restructurare trebuie stabilit un principiu clar: responsabilitățile administrațiilor locale trebuie corelate cu resursele alocate.

„Prahova contribuie semnificativ la economia națională. Nu poate funcționa la limita subzistenței bugetare, cu crize succesive și investiții amânate”, a transmis Nanu.

Acesta solicită „bugete reale pentru probleme reale”, finanțare proporțională cu presiunea din teritoriu și tratamentul administrațiilor județene ca parteneri ai Guvernului, nu ca simpli executanți ai deciziilor luate la centru.

Potrivit președintelui CJ Prahova, bugetul pe 2026 va arăta dacă Guvernul tratează administrațiile județene cu stabilitate, predictibilitate și respect instituțional – condiții pe care le consideră esențiale pentru funcționarea eficientă a județului.