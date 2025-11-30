- Publicitate -
Simion a fost reales președintele AUR

George Simion

George Simion a fost realies astăzi președintele AUR. Congresul partidului a avut loc la Alba Iulia. Simion a fost singurul candidat la șefia AUR.

Alegerile interne s-au desfăşurat prin intermediul platformei electronice AUR. În urma voturilor, noul preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere a fost ales Petrişor Peiu. De asemenea, iar Dan Dungaciu a devenit prim-vicepreşedinte al partidului AUR, potrivit Mediafax.

Simion a declarat la finalul congresului: „Guvernul ar trebui să taie banii pentru partidele politice, să reducă numărul de parlamentari la 300, să revină la votarea primarilor în două tururi, să se întoarcă la democrație și la transparență”.

