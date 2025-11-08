- Publicitate -
Senatorul PSD, Ciprian Pintea, urmărit în trafic. Conducea fără permis

Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea, care a fost ales pe listele POT, a fost prins din nou fără permis la volan. Polițiștii au fost nevoiți să-l urmărească în trafic pentru a-l opri. El a mai fost condamnat anul acesta pentru aceeași infracțiune.

Incidentul s-a petrecut noaptea trecută, când un polițist din Zalău i-a făcut semn senatorului Paul Pintea să tragă  pe dreapta pentru un control de rutină.

Șoferul a ignorat semnalul polițistului și a continuat deplasarea, în urmărirea lui pornind un echipaj de la Rutieră.

Potrivit Știrilor Pro TV, în urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pinteava este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat.

Dosarul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin raportare la calitatea conducătorului auto – senator în Parlamentul României.

În luna iunie, el a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) tot pentru conducerea unui autovehicul fără permis, iar dreptul de a conduce îi fusese suspendat.

Senatorul a fost ales pe listele POT, apoi s-a declarat independent și afiliat grupului PSD.

Potrivit digi24.ro, Paul Ciprian Pintea a devenit cunoscut în spaţiul public după ce jurnaliştii au descoperit că el a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului faptul că urmează cursuri la „Academic Singles”, care era de fapt un site de matrimoniale.

Tot în CV, el a menţionat că a absolvit Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000 – 2004, însă asta ar fi însemnat că a intrat la liceu pe când avea 12 ani şi 10 luni. Ulterior, şi-a modificat CV-ul şi a trecut perioada 2001-2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Şi această ultimă menţiune s-a dovedit a fi eronată, el urmând doar trei ani de cursuri la liceu.

