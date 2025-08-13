AUR și POT curtează PSD pentru o nouă alianță guvernamentală

Partidul Social Democrat își joacă propria carte în cadrul actualei alianțe care guvernează România. Ar face parte din ea și s-ar bucura de beneficii, dacă se poate fără să deconteze efectele măsurilor nepopulare. Ar juca și în perspectiva alegerilor interne, la care Sorin Grindeanu & Co. ar putea să piardă puterea.

Și toată mișcarea publică a PSD este centrată pe aparenta supărare pe USR, formațiune care a refuzat să cinstească memoria fostului lider PSD, Ion Iliescu.

Înainte de alegerile generale și prezidențiale, mai multe voci din PSD susțineau în cercurile de putere ale partidului că nu ar fi deloc rău să joace cărțile naționalismului și suveranismului, ceea ce ar fi presupus o alianță cu AUR și eventual cu POT.

Mai nou, suveraniștii exploatează la maxim efectele dure pentru buzunarul românilor, generate de măsurile economice ale cabinetului Bolojan. Era absolut firesc să speceuleze momentul și să încerce să curteze PSD pentru ca actuala coaliție să piardă majoritatea și să se formeze o alta.

Propunerea AUR pentru PSD

Liderul George Simion a declarat că venirea AUR la guvernare este “inevitabilă” și a îndemnat PSD “să se reîntoarcă către poporul român”, să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu.

“Intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare” pentru că “este inevitabil, sperăm ca din toamnă să ajungem la guvernare”, a spus președintele partidului AUR.

Acesta a declarat marți seara, la Realitatea Plus, că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”.

Declarațiile lui Simion vin pe fondul tensiunilor din interiorul PSD, partid scindat între facțiunea celor care vor să rămână în actuala coaliție de guvernare cu PNL, USR și UDMR, și facțiunea celor care vor o colaborare guvernamentală cu AUR.

Cum joacă POT în actuala conjunctură politică

Scenariul unei ruperi a actualei coaliții de guvernare și al formării unui executiv PSD–AUR pare să capete tot mai multă consistență. Anamaria Gavrilă, lidera POT, a transmis un mesaj public prin care îl invită pe Călin Georgescu să își exprime disponibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru într-un astfel de guvern.

„Îl așteptăm pe domnul Călin Georgescu să ne confirme că acceptă să fie prim-ministru într-un Guvern cu PSD”, a scris Gavrilă pe pagina sa de Facebook.

Prima reacție de la PSD

Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, a declarat, miercuri, că liderul AUR, George Simion, care a afirmat că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu, nu poate vorbi în numele poporului. Poporul s-a exprimat la vot”, a transmis Simionis.

Alfred Simonis: ”Domnul Simion nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel. S-a văzut asta şi la alegerile pe care le-a pierdut cu diferenţă imensă în defavoarea lui Nicuşor Dan. Poporul s-a exprimat la vot, prin urmare, nu ascultăm recomandări de la nimeni.

PSD este un partid care a rămas permanent conectat la nevoile românilor. S-a văzut şi asta la vot. Iertaţi-mă, am câştigat alegerile parlamentare, nu pe cele prezenţiale, dar cele unde a candidat partidul au fost câştigate de către noi. Am pierdut cele unde au candidat nişte reprezentanţi ai partidului. Nu sunt atent la ce spun domnul Simior, cu alte cuvinte.”