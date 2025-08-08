Scandal în Coaliție pe tema pensiilor private

Proiectul privind pensiile private a generat un scandal uriaș în Coaliție. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că se opune categoric unui astfel de proiect. „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!”, consider Kelemen Hunor, președintele UDMR.

O inițiativă privind pensiile private, proiect aflat în lucru pe masa Guvernului, este vehement criticată.

Peste 8,3 milioane de români care contribuie la Pilonul II de pensii nu își vor mai putea retrage integral economiile după pensionare, așa cum se întâmplă în momentul de față.

Proiectul prevede că la obținerea deciziei de pensionare se va putea încasa imediat doar 25% din suma acumulată, restul urmând să fie plătit lunar, fie pe toată durata vieții (pensie viageră), fie pe o perioadă determinată.

„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă.

Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință. În coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”, a anunțat, vineri, președintele UDMR, Kelemen Hunor, pe pagina de Facebook.