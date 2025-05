Ponta îl susține pe Simion în turul 2, dar AUR refuză

Clasat pe locul al patrulea în primul tur al prezidențialelor, Victor Ponta, care a candidat independent deși a fost ales deputat PSD, și-a oferit susținerea pentru George Simion în turul al doilea.

Într-o postare pe tik-tok, Ponta a transmis următorul mesaj: ”„Vreau să spun foarte clar că sunt convins că românii vor veni și mai mulți alături de Victor Ponta și George Simion, că împreună, în 18 mai, terminăm cu Nicușorii, cu Crinii, cu toți cei din sistemul care ne-a sărăcit, care ne-a vândut străinilor, și că ne luăm România înapoi și punem România pe primul loc”.

De partea cealaltă, conducerea AUR refuză susținerea lui Ponta.

„Partidul AUR exclude orice variantă de colaborare cu Victor Ponta şi cu şandramaua lui politică pe care a creat-o. Românii, în cadrul acestor alegeri, au vorbit limpede: Victor Ponta nu are ce să caute în politica românească, iar rezultatul pe care îl are confirmă ceea ce noi ştiam, că el nu este niciun suveranist. Da, putem spune că e un trădător politic, un impostor lipsit de principii, că este preocupat doar de propriile avantaje. Iată, acum încearcă să se agaţe din nou de nişte funcţii sau de nişte idei. Să nu uităm că el şi-a abandonat propriul partid. (…) El este total contrar principiilor morale pe care votanţii AUR şi le doresc de la clasa politică”, a declarat Lulea la Realitatea Plus.

Turul al doilea al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică, 18 mai.

