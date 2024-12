Reacția USR Prahova după afișarea rezultatelor exit poll la alegerile parlamentare [VIDEO]

Reprezentanții USR Prahova au oferit prima reacția în urma publicării rezultatelor exit poll. Conform acestora, la Camera Deputaților, USR înregistrează un procent similar cu cel al PNL.

Cu toate astea însă, rezultatele sunt privite cu scepticism, având în vedere situația creată în primul tur al alegerilor prezidențiale, când procentele exit poll au fost răsturnate de rezultatele finale.

„Așteptăm și noi rezultatele oficiale, rezultatele din secțiile de vot transmise de reprezentanții noștri din secțiile de la nivelul județului Prahova. Exit poll-urile ne situează la egalitate, locul cu trei, cu PNL între 15% și 16%.

Suntem încrezători. După miezul nopții o să avem mai multe informații” a declarat Felix Bulearcă, președintele USR Prahova și candidat la Camera Deputaților.

„Le mulțumesc tuturor prahovenilor și tuturor românilor care ne-au acordat încrederea. Nu am foarte mare încredere în acest exit poll-uri pentru că am trăit experiența de la prezidențiale unde exit poll-urile arătau un PSD la 25% și în realitatea a fost sub USR, sub 19%” a declarat senatorul Aurel Oprinoiu.

„Ne bucurăm foarte mult de această prezentă la vot. A fost o prezență semnificativă. Incidente importante nu au fost”, a declarat Raluca Mihaela Bercea, candidat USR Prahova pentru un mandat la Camera Deputaților.