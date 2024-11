Ionuț Moșteanu: Ciolacu și Ciucă amână ancheta pe cheltuielile lui Iohannis și țeapa Nordis

Comisiile de anchetă parlamentară înființate astăzi, inclusiv cu votul deputaților și senatorilor USR, ar fi trebuit să înceapă imediat să verifice cheltuielile Administrației Prezidențiale din cei 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis, pe de o parte, țeapa Nordis și mafia imobiliară, pe de altă parte. Nu se întâmplă așa pentru că ne aflăm în fața unui nou exemplu din seria „vorbe, nu fapte”, cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă făcând un balet de campanie, în speranța că reușesc să-i păcălească pe români.

„Am cerut președinților celor două comisii nou-înființate și președinților celor două Camere, cu toții reprezentanți ai PSD și PNL, să convoace comisiile de anchetă parlamentară chiar astăzi în ședință, să nu se mai piardă nicio zi. Este singura modalitate prin care pot arăta că vor într-adevăr să se facă lumină în cazul Nordis și pe subiectul cheltuielilor lui Iohannis. În caz contrar, este doar un joc de campanie al PSD și PNL, o încercare de a-i convinge pe români că nu se mai plac, deși sunt împreună la guvernare de 3 ani încoace și își împart funcții, bani și privilegii”, declară Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR.

În comisia care va investiga mafia imobiliară pornind de la cazul Nordis USR va fi reprezentată de senatorii Simona Spătaru și Ștefan Pălărie.

„Pe tema zborului la Nisa, la Monaco, pe banii Nordis, am văzut cu toții ipocrizia și minciunile lui Marcel Ciolacu. Din două în două zile, și-a schimbat declarațiile, sperând că îi păcălește pe români. A fost demontată și ultima minciună, a patra, cea potrivit căreia Ciolacu și-a plătit singur biletele și le-a luat de la o agenție. Presa a dovedit că zborul a fost plătit de Nordis Travel, adică tot de Vicol-Ciorbă. Ce datorii avea doamna Vicol-Ciorbă la Marcel Ciolacu de îl plimba cu avion privat de lux la Nisa, la Monaco? Să nu uităm că e vorba de un grup de firme care au dat țepe sub protecția nașului mare, Marcel Ciolacu, și a PSD, dovadă că nicio autoritate a statului nu le-a deranjat cu întrebări. Ciolacu dovedește, încă o dată, că nu are pic de caracter și nu poate fi președintele României un om care ne minte în față, care iubește luxul pe bani publici și care e un constant pericol la adresa democrației”, mai afirmă Ionuț Moșteanu.

În comisia care va verifica cheltuielile efectuate de și pentru Administrația Prezidențială în perioada 2014-2024 USR este reprezentată de deputații Ionuț Moșteanu și Claudiu Năsui.

„Klaus Iohannis este nașul coaliției toxice PSD-PNL. A nășit-o la pădure, la vila K2, sub bagheta serviciilor secrete. Ceva de neacceptat într-o țară europeană și democratică. Și Ciucă, și Ciolacu l-au servit pe Klaus Iohannis, i-au făcut toate poftele. Ciolacu i-a dat bani și anul trecut, din Fondul de rezervă, și anul acesta, la rectificare, pentru a avea bani de plimbări. I-au făcut vilele așa cum a vrut, inclusiv vila din Aviatorilor, care costă 7 milioane de euro, cât trei creșe din cele prevăzute în PNRR. Nu i-a interesat o secundă când au semnat pentru toți acești bani, dar vor să-i credem acum, cu o lună înainte de terminarea mandatului, că i-a găsit hărnicia”, afirmă liderul deputaților USR.

Reamintim că USR a întreprins încă de anul trecut demersuri pentru a afla informații despre călătoriile lui Klaus Iohannis și costurile acestora, iar, atunci când Administrația Prezidențială a refuzat să comunice datele, am depus proiect prin se interzice Administrației Prezidențiale și altor instituții publice să secretizeze informațiile care, prin natura sau conținutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetățenilor asupra cheltuirii banilor publici. Proiectul (https://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=21271), inițiat de Ionuț Moșteanu, a fost respins de PSD și PNL în Senat, iar din octombrie 2023 este blocat în Camera Deputaților, în ciuda solicitărilor repetate ale USR de a fi dezbătut și adoptat în procedură de urgență.

De asemenea, deputatul USR Claudiu Năsui a acționat în instanță Administrația Prezidențială – și a și câștigat – tocmai din cauza refuzului de a comunica informații despre cheltuielile președintelui cu deplasările cu avioane de lux.