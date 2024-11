Simona Dolniceanu a demisionat din Consiliul Local Ploiești

Simona Dolniceanu de la Partidul România în Acțiune și-a anunțat demisia din noul Consiliu Local Ploiești. Informația a fost publicată, pe surse, de Observatorul Prahovean, luna trecută, AICI. În mod surprinzător, Dolniceanu a demisionat și din partidul condus de Mihai Apostolache.

- Publicitate -

Dolniceanu și-a anunțat demisia din Consiliul Local Ploiești, dar și din Partidul Român ia în Acțiune printr-un mesaj pe Facebook:

”Dragii mei ploieșteni, vă anunț că am renunțat la mandatul de consilier local și că am demisionat din partidul pe listele căruia am candidat. Am traversat o perioadă scurtă, plină de noi provocări, cu satisfacții și dezamăgiri, așa cum se întâmplă în viața fiecărui om.

Rămân să fac ceea ce știu mai bine, ceea ce fac cu mare plăcere și dăruire de mai bine de 14 ani și vă asigur că voi continua să profesez cu responsabilitate, elan și entuziasm, ca și până acum! Vă mulțumesc, fiecăruia în parte, pentru susținere!

- Publicitate -

Urez mult succes consilierilor locali investiți și sunt convinsă că noi toți, împreună cu dumneavoastră vom reuși să aducem sănătate și vigoare Ploieștiului!”.

Cel mai probabil, Dolniceanu va rămâne șeful Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Reamintim că Simona Dolniceanu a candidat la Primăria Ploiești din partea Partidului România în Acțiune, obținând 5.525 de voturi (9,18%).

- Publicitate -

Aceasta s-a clasat pe locul al cincilea, după câștigătorul Mihai Polițeanu și candidații PNL, PSD și USR, dar înaintea candidatului AUR.