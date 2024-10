Proiect USR menit să ajute copiii ai căror părinți muncesc în străinătate

Copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, la școală, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputatul USR Filip Havârneanu. Potrivit datelor autorităților, România avea la sfârșitul anului 2023 aproape 65.000 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în alte țări, dar cifrele neoficiale spun că numărul real s-ar apropia de 500.000 de copii.

Sute de mii de familii de români sunt separate pentru că unul sau ambii părinți sunt în străinătate pentru un trai mai bun, din cauză că statul nu reușește să le asigure un salariu decent aici, acasă. Cunosc problema, am vorbit cu astfel de copii și tineri și le-am aflat durerea. Când am participat la un eveniment Salvați Copiii Iași, am aflat și că, în realitate, există circa 500.000 de copii singuri sau cu un părinte ce suferă în tăcere. Dar nimeni nu îi numără, nimănui nu îi pasă. Așa s-a născut acest proiect de lege. Știu că doar prezența părinților în viața lor le poate alina acestor copii suferința, dar cred că avem datoria, noi, cei rămași aici, să facem tot ce ne stă în putință să îi sprijinim și să îi ajutăm”, declară deputatul USR Filip Havârneanu.

Proiectul completează Legea învățământului preuniversitar (nr. 198/2023) cu o nouă secțiune intitulată „Suportul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”. Concret, elevii care au unul sau ambii părinți plecați la muncă în alte țări vor beneficia de sprijin și suport psihopedagogic din partea consilierului școlar. Ședințele de consiliere individuală se vor desfășura lunar și ele vor fi completate de consiliere psihopedagogică de grup.

La rândul său, profesorul diriginte va avea obligația să mențină permanent legătura cu părinții elevului, indiferent dacă aceștia sunt plecați la muncă în străinătate și dacă au fost desemnate alte persoane din familie pentru a menține legătura cu școala, și să-i informeze cu privire la situația școlară a copilului.

Totodată, proiectul prevede – la recomandarea ONG-urilor specializate pe protecția copilului – îmbunătățiri legislative pentru cooperare între instituții și o centralizare mai riguroasă a copiilor rămași singuri acasă. Concret, conducerea școlii și Direcția județeană de învățământ preuniversitar vor colabora cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea constituirii și actualizării semestriale a Registrului județean unic de evidență a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate.

„Am depus inițiativa cu susținere și de la alte partide și cred că așa ar trebui să rămână. Avem nevoie de voturile tuturor pentru ca proiectul să devină realitate. Copiii rămași singuri ai României sunt niște eroi și niște lecții de viață pentru noi toți. Iar noi, adulții de lângă ei, avem datoria de a-i susține și de a le conserva potențialul”, adaugă deputatul USR Filip Havârneanu.