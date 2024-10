Gafa virală a lui Ciucă la emisiunea lui Măruță despre Ciolacu [VIDEO]

Liderul PNL și candidat la prezidențiale, Nicolae Ciucă, a fost invitat în emisiune la Măruță unde a făcut o gafă care a devenit virală.

Întrebat de moderator ce calități are Ciolacu și nu are el? Ciucă a răspuns: „Onoare, respect și predictibilitate”.

Măruță a insistat să vadă dacă Ciucă a înțeles corect întrebarea, dar liberalul a rămas ferm pe poziții.

Moderator: „Deci ați zis onoare, respect și predictibilitate. Întrebarea e: spuneți trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le aveți dvs.”

„Deci cum, are el onoare dvs. nu aveți onoare, el are respect, dvs. nu aveți respect și predictibilitate, dumnealui are și dvs. nu?

Nicolae Ciucă: „Da.”

Moderator: „Rămâne răspunsul ăsta?

Nicolae Ciucă: „Da.”

VIDEO

După emisiune, Ciucă a încercat să o întoarcă ca la Ploiești și a explicat pe Facebook că, de fapt, a fost o ironie la adresa lui Ciolacu.

”Nu s-a prins toată lumea de ironie, de tâlcul răspunsului, cum se spune pe la noi. Am crezut că e clar că era o glumă, dar dacă n-a fost destul de ‘picantă’, o explic acum: onoarea, respectul și predictibilitatea sunt tocmai condimentele care lipsesc din rețeta lui Marcel Ciolacu!”, a scris Nicolae Ciucă pe pagina sa de Facebook.

