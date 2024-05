Răzvan Enescu, candidat Alianța Dreapta Unită la Primăria Ploiești: „Sursa problemelor din Ploiești este lipsa investițiilor și administrația proastă”

Arhitectul Răzvan Enescu, candidatul Alianței Dreapta Unită din partea USR la Primăria Ploiești, a prezentat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, propunerile avansate pentru patru domenii esențiale: Sănătate, Educație, Sport și timp liber.

Candidatul Răvan Enescu și-a prezentat, joi, proiectele pentru patru domenii considerate esențiale, respectiv Sănătate, Educație, Sport și timp liber, dar a prezentat și situația actuală a Ploieștiului.

„Din păcate, sursa problemelor în Ploiești este lipsa investițiilor și administrația proastă, iar efectul este lipsa de viziune în aceste patru domenii.

Aceste patru domenii, din păcate, sunt cele care fac ploieștenii să nu mai stea în Ploiești… Fac ploieștenii să plece din Ploiești, fie temporar, pentru rezolvarea unor probleme de moment, cum ar fi sănătatea – se duc foarte mulți în București – sau pentru petrecerea timpului liber – în cazul celor care pleacă doar în weekend, fie se mută din oraș pentru că nu putem să oferim servicii publice de calitate”, a susținut Răzvan Enescu, candidatul Alianței Dreapta Unită, menționând că la capitolul timp liber, Ploieștiul s-a evidențiat doar la capitolul „așa nu!”.

„În Ploiești au fost făcute niște evenimente… Au fost făcute niște bâlciuri… Aș putea să le spun niște festivaluri, dar mai degrabă bâlciul este cuvânt care se potrivește.

Am avut acel târg de Crăciun horror de la Hipodrom, anul trecut am avut zilele Ploieștiului (…) Și anul trecut am avut cea mai mare shaorma din România, un eveniment foarte important pentru istoria Ploieștiului”, a susținut, ironic, Răzvan Enescu, precizând că, „din păcate, festivalurile și evenimentele publice care ar aduce Ploieștiului vizibilitate, care ar aduce bani și turiști, măcar temporar, câteva zile, acestea lipsesc”.

Terenurile din curtea școlilor, dar și înființarea de noi terenuri de sport în cartiere au fost alte teme abordate de candidatul Alianței Dreapta Unită, care a anunțat faptul că unul dintre proiectele majore îl reprezintă construirea unui spital nou în Ploiești.

„În zona de Sănătate suntem 0. În momentul de față suntem în T0 reprezentat de un spital de pediatrie, în clasa de risc seismic II, și un spital municipal în clasa de risc seismic I. Este inacceptabil acest lucru, pe lângă faptul că aceste clădiri nu răspund nevoilor cetățenilor. Sunt subdimensionate și, evident, nu oferă siguranță în exploatare”, a susținut Enescu, preciând că sunt multe variante lansate în spațiul public, dar soluția ar fi un spital nou.

„Dacă niciun demers coerent, concret, adică nu doar promisiuni fără acoperire, nu va fi făcut până pe data de 31 decembrie 2027, și aici vorbesc de Studiu de Fezabilitate, care să aibă în spate o finanțare, nu așa cum s-a făcut până acum – un studiu de prefezabilitate, care nu are nicio valoare (…), adică un demers concret făcut, eu îmi voi da demisia din funcția de primar. Este o demisie de onoare pe care toți candidații la Primărie ar trebui să și-o asume înainte de a candida la Primărie și înainte de a propune un spital”, a conchis Enescu. (P.E.)

