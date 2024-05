„VOLOSEVICI, NU-ȚI VĂRSA NERVII ȘI URA PE MICUȚELE GIMNASTE DE LA CSM!

‼️Facem un nou apel public la o ultimă urmă de decență și omenie a primarului orașului Ploiești: „Volosevici, nu-ți vărsa ura și nervii pe micuțele gimnaste de la Secția de gimnastică ritmică a CSM Ploiești!”

Este absolut inadmisibilă situația în care s-a ajuns la această secție a CSM Ploiești. Din frustrare și răzbunare, antrenoarei de gimnastică ritmică, Simona Puiu, i-a fost micșorat (fără negociere) salariul brut la doar 2.500 lei.

În urma refuzului doamnei antrenoare de a semna un astfel de contract umilitor, Secția de gimnastică ritmică a rămas fără antrenor. Micuțele gimnaste nu se mai pot antrena, nu mai pot participa la competițiile naționale și internaționale.

Acestă formă continuată de umilire și răzbunare pe gimnaste trebuie să se oprească ACUM! Ați întins prea mult coarda!

Nu încercati să vă justificați măsurile discriminatorii spunând că nu au fost alocați bani de la bugetul local pentru CSM.

Bani există! Doar că ei sunt direcționați către „oamenii de casă” ai primarului, cum este cazul doamnei Lia Ilie, care, fără să aibă studii de specialitate, fără să aibă experiență sportivă și care are o singură misiune, aceea de a-l sluji pe primar, are un salariu de 6.000 lei! Zero performanță! Zero medalii! Zero experiență!

Bani există! Baschetbaliștii străini de la CSM au salariul de aproximativ 9000 €/ lună. Zero performanță! Zero rezultate! Zero medalii!

‼️Vedeți? Bani există, doar că ei sunt cheltuiți după bunul plac al polițistului Daniel Burghelea, consilier al domnului primar și pus director la CSM doar pentru a duce la îndeplinire toate ordinele abuzive ale edilului.

Știm bine ca singurul dumneavoastră obiectiv este să desființați secția de gimnastică ritmică pentru ca de acolo nu se întoarce „parandărătul ” către camarila PSD !

Opriți-vă!

‼️Gimnastele trebuie respectate! Munca lor trebuie respectată! Au dreptul ca după ani de zile de antrenamente să participe la concursuri.

Au dreptul la recunoaștere și la medalii!”, se arată în comunicatul transmis de PNL Ploiești.