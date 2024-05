Reacția ploieștenilor la mesajul de susținere a lui Cezar Ouatu pentru primarul. ”Stai trei luni în Ploiești, apoi să refaci postarea”

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, încearcă să obțină al treilea mandat candidând din partea PSD la alegerile locale din 9 iunie.

- Publicitate -

Una dintre metodele de convingere a electoratului la care a apelat în ultimele zile Volosevici a fost postarea pe contul său de Facebook a unor filmări în care mai multe persoane cu notorietate își exprimă susținerea pentru el.

După medicul Anca Miu, a venit rândul solistului Cezar Ouatu să facă acest demers. Ca și în cazul directorului Spitalului de Pediatrie (detalii AICI), cele mai multe comentarii au fost negative.

Iată doar câteva dintre acestea:

- Publicitate -

Florin Radu: Întrebarea este câți bani a dat volo pentru această postare?!? Întreb pentru un prieten??

Andreea Maria Dragu: Ouatu a uitat ca el nu mai sta de mult timp in Ploiesti!

Daniel Petre: Draga Cezar, Ploiestiul ar trebui sa arate mult mai bine, din pacate a avut parte de conducatori mediocri. Avem nevoie de altceva, de oameni cu viziune si capabili sa implementeze proiecte care sa aduca prosperitate si sa creasca standardul de viata.

- Publicitate -

Dan Vasilescu: Gunoaiele, lipsa de implicare,il reprezinta pe acest primar inca in functie. Cred ca orasul Ploiesti are nevoie imensa de o schimbare ! De nulitati acest oras a avut parte destul la conducere…

Carla Opris: Cetățeanul acesta parcă se dădea italian…!

Pintea Daniel: Daca nu zici o voce de tenor , zau ca nu are farmec! O exista o arie despre pupat in….

- Publicitate -

Mariana Ilie: Ce i-ați promis lui Cezar pentru a vă susține?

Roxana Pirvu: O mizerie de oraș!Ghena Ploiești.

Florian Fluture: Vad ca a devenit un sablon ca artisti cunoscuti sa pupe in kur politicieni, vezi si la Bucuresti. Ceva promisiuni au obtinut ca nu o fac de pomana.

- Publicitate -

Vasilache Ioan Grigore: Italianul e Ploieștean luna asta !

Maria Oprea: Orasul Ploiesti a incremenit in mizerie din dezinteresul d lui primar inca in functie! Ma intreb de ce d vs sunteti atat de mandru???

Irinel Andrei: Felicitări. Te rugăm sa vi să locuiești în orașul dumitale natal și după 3 luni sa refaci postarea !

- Publicitate -

Gina Iacob: Cred ca glumești! ” nu uita Darie” mizeria, parcurile dezolante, lunile fără apa calda, gropile, poluarea..

Luana Alin Americanu: Îl susții pe Volosevici care sa dat cu capul de pereți că pune asfalt, canalizare, apă, gaze în Cartier Mitică Apostol. Prima prioritate era pentru el. Ne întâlnim la vot.

VIDEO

- Publicitate -

FOTO