„Căsuța cu cărți” din Câmpina, umplută cu materiale de propagandă electorală. Localnic: „Este păcat că a ajuns avizier politic”

Căsuța cu cărți din Câmpina – Dr. Constantin I.Istrati (academician român, chimist, medic, membru titular și fost președinte al Academiei Române). Una dintre zecile montate nu doar în municipiu, ci și în alte localități ale Prahovei. Principiul după care funcționează e simplu: omul vine, ia o carte de la mini bibliotecă și pune alta la loc. Zilele trecute, însă, ceva „a dat cu virgulă”. Pe lângă cărți, într-una dintre căsuțe, câmpinenii au primit o altfel de invitație la „lectură”.

- Publicitate -

Una însoțită de mesajul„ Sărbători binecuvântate” din partea candidaților PSD la Primărie și Consiliul Județean.

Fotografia a fost postată pe rețelele de socializare, iar comentariile nu au întârziat să apară. Pliantele electorale ale candidaților PSD la Primăria Câmpina și Consiliul Județean, așezate lângă operele unor mari clasici ai literaturii române și universale, generează o stare de disconfort vizual. Cel puțin așa au perceput situația câmpinenii care au comentat, unii cu umor, alții extrem de deranjați de o astfel de …strategie de campanie.

„Înțeleg să umpli cutiile poștale și scările blocurilor, nu, însă, și un loc destinat lecturii”; „Știți că dacă o luați de acolo, trebuie să puneți „altceva” în loc”; „Degeaba, cine a pus vreodată mâna pe o carte nu îi va vota”; „Este păcat și rușinos că o căsuță de lectură a ajuns avizier politic”; „Clubul de Lectură intră în politică ??????? Pe ce liste?”, au fost câteva dintre comentariile localnicilor.

- Publicitate -

Replica Irinei Nistor, candidatul social democrat la fotoliul de primar al Câmpinei nu a întârziat să apară: „Nici n-a început oficial campania electorală și au început șicanele. Ca de fiecare dată, făcute neasumat. La fel ca atunci când niște conturi false de Facebook au promovat niște videouri cu mine și familia mea modificate cu programe de inteligență artificială, acum un cont fals promovează pe grupurile Câmpinei imaginea de mai jos.

Bineînțeles că nici eu și nimeni din echipa mea nu ar pune vreodată un pliant electoral într-un loc destinat cărților. E la mintea cocoșului că un astfel de lucru nu poate face decât rău unui candidat. De ce ți-ai face rău singur?! Dar probabil că autorul s-a gândit că poate păcăli câmpinenii dacă pune un pliant electoral cu mine acolo, face o poză și pe urmă o postează cu identitate falsă pe Facebook.(…)

Mi-a plăcut mult principiul pe care Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama, l-a expus într-o campanie electorală: „When they go low, we go high”, traducerea aproximativă fiind „Când ei se coboară, noi ne înălțăm”, adică atunci când ei vor ataca sub centură, noi vom rămâne drepți și nu ne vom preta la astfel de lucruri. Voi urma acest principiu până la sfârșitul campaniei”.