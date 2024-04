Instanța a respins candidatura primarului din Șotrile, Daniel – Bogdan Davidescu. Decizia nu este definitivă

Judecătoria Câmpina a respins, marți, candidatura primarului din Șotrile, Daniel – Bogdan Davidescu din partea PSD. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Tribunalul Prahova.

Instanța a admis, marți, contestația la legea electorală formulată de PNL – filiala Prahova împotriva hotărârii Biroului Electoral de Circumscripție nr. 91 Șotrile privind candidatura la funcția de primar a actualului edil Daniel-Bogdan Davidescu.

„Respinge propunerea de candidatură pentru funcţia de primar al comunei Şotrile a numitului Davidescu Daniel-Bogdan, propunere înregistrată sub nr. 1 din data de 26.04.2024, formulată de Partidul Social Democrat, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024. Cu drept de apel în termen de 24 de ore de la pronunţare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova, sub sancţiunea nulităţii acesteia”, se arată în decizia instanței.

Decizia instanței nu este definitivă. Cererea de apel poate fi formulată la Tribunalul Prahova.

Reamintim faptul că primarul comunei Șotrile a fost condamnat, în 2019, la un an și șase luni cu suspendare, pentru pornografie infantilă. La acea dată, edilul a fost suspendat din funcție de Prefectura Prahova. Ulterior, la alegerile locale din 2020, a candidat la funcția de primar, a câștigat alegerile, însă acestea nu au fost validate. La alegerile locale din iunie 2021 a candidat din nou, iar de această dată mandatul i-a fost validat de Tribunalul Prahova.

Decizia Judecătoriei Câmpina

30.04.2024

Ora estimata: 12:00

Complet: Complet 1 Electoral

Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite cererea având ca obiect „contestaţie la legea electorală”, formulată de petentul Partidul Naţional Liberal – Filiala Prahova împotriva Hotărârii nr. 3/27.04.2024 emisă de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 91 Şotrile. Anulează Hotărârea nr. 3/27.04.2024 privind admiterea propunerii de candidatură pentru funcţia de primar al comunei Şotrile a domnului Davidescu Daniel-Bogdan, propunere înregistrată sub nr. 1 din data de 26.04.2024, formulată de Partidul Social Democrat, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024. Respinge propunerea de candidatură pentru funcţia de primar al comunei Şotrile a numitului Davidescu Daniel-Bogdan, propunere înregistrată sub nr. 1 din data de 26.04.2024, formulată de Partidul Social Democrat, la alegerile locale din data de 9 iunie 2024. Cu drept de apel în termen de 24 de ore de la pronunţare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Prahova, sub sancţiunea nulităţii acesteia. Potrivit art. 54 alin. (8) din Legea nr. 115/2015, prezenta hotărâre se comunică Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 91- Comuna Şotrile după expirarea termenelor imperative prevăzute la alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, în vederea definitivării candidaturilor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 30.04.2024, ora 12:35.

Document: Hotarâre 2105/2024 30.04.2024